Фото: Минобороны

Министр обороны Даурен Косанов совершил официальный визит в Турецкую Республику, в ходе которого провёл ряд встреч, а также посетил военные объекты, учебные учреждения и предприятия оборонно-промышленного комплекса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

Визит начался с церемонии возложения венка к памятнику Мустафы Кемаля Ататюрка в мемориальном комплексе «Аныткабыр».

После этого состоялись переговоры между главой оборонного ведомства Казахстана и министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес. Также проведена встреча с начальником Генерального штаба ВС Турции.

Взаимодействие между оборонными ведомствами двух стран в области военной науки, образования, боевой подготовки и военно-технической сферы осуществляется на основе двустороннего соглашения о военном сотрудничестве.