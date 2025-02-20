Министр обороны наградил участников UAE SWAT Challenge-2025

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Он подчеркнул, что такого рода соревнования способствуют повышению боеспособности бойцов, обмену опытом и укреплению взаимодействия между странами в сфере безопасности.

– Команда «Жаубасар» Сил специальных операций впервые приняла участие в соревнованиях элитных подразделений. Программа состязаний была расчитана на полицейский спецназ. Тем не менее, вы продемонстрировали хорошие результаты. Впереди – соревнования войскового спецназа в Иордании и «Кембрийский патруль» в Великобритании. По их результатам мы и получим срез вашей профессиональной подготовки, – сказал генерал-полковник Р. Жаксылыков.

По итогам международных состязаний особо отличившиеся военнослужащие получили воинское звание досрочно. Кроме того, ряду офицеров министр обороны вручил медаль «Ел қорғаны», знак Сил специальных операций и благодарственные письма.

Напомним, соревнования UAE SWAT Challenge-2025 в Дубае собрали 106 команд из более чем 80 стран мира. Казахстан на них представляли 12 команд силовых структур страны.