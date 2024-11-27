Министр обороны обозначил приоритетные направления развития Сил специальных операций

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

– Силы специальных операций созданы для совершенствования системы обеспечения национальной безопасности. В ваших рядах проходят службу лучшие специалисты. Подразделения ССО оснащены современными образцами техники и вооружения. Мы постоянно принимаем меры по укреплению учебно-материальной базы. И я уверен, что вы способны выполнить все поставленные перед вами задачи с высоким коэффициентом эффективности, – подчеркнул генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

Подводя итоги, министр обороны поставил ряд задач по дальнейшему наращиванию боевого потенциала, совершенствованию материально-технической базы, укреплению воинской дисциплины, безопасности воинской службы, инфраструктурному развитию учебных центров и воинских частей. Глава оборонного ведомства также обратил внимание на результаты боевой и специальной подготовки.

Напомним, Силы специальных операций Вооруженных сил Республики Казахстан были созданы Указом Главы государства в январе 2022 года. За минувшие два года подразделения ССО неоднократно принимали участие в крупномасштабных республиканских и международных учениях, оттачивая свое мастерство. В сентябре 2023 года на стратегическом командно-штабном учении «Батылтойтарыс» Президент страны – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев вручил командованию ССО Боевое знамя.