Министр обороны поздравил учителей военных колледжей и школ

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В канун профессионального праздника руководитель оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков встретился с учителями военных колледжей и республиканских школ «Жас улан»

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Поздравляя участников встречи с Днем учителя, министр обороны отметил, что им принадлежит ключевая роль в воспитании достойных граждан нашей страны. Для выполнения этой благородной миссии учителя щедро делятся со своими учениками знаниями, позитивной энергией и душевной теплотой.

– Именно с вас, ваших мудрых слов начинается путь наших воспитанников в профессию. Вы способствуюте становлению личности, передаете знания, прививаете нравственные ценности, воспитываете в своих учениках трудолюбие и любовь к Родине. Благодаря вашему профессионализму, безграничному терпению, поддержке и преданности делу, формируются будущие защитники Отечества, – сказал он.

Педагоги выразили руководителю оборонного ведомства слова признательности за внимание и высокую оценку их труда. 

Учитель истории Казахстана Военного колледжа им. Сабыра Рахымова Айман Токсанбаева подчеркнула, что все достижения человечества возникли, благодаря стремлению людей расширять и получать новые знания об окружающем мире. И на этом пути главным проводником является учитель. Айман Нурмахановна заверила, что приложит все усилия для качественной подготовки профессионального сержантского состава.

С инициативным словом также выступила учитель английского языка столичного Военного колледжа имени Сагадата Нурмагамбетова Лайла Кульжабаева. Она поблагодарила руководство министерства за содействие в проведении военно-патриотических мероприятий и в улучшении материально-технической базы учебного заведения.

- Отремонтирован колледж, кабинеты физики, химии, биологии и робототехники оснащены современным оборудованием. В свою очередь мы стараемся воспитывать юношей ответственными, целеустремленными, дружащими со спортом. Примером жизнестойкости и самоотверженного служения Родине для наших уланов является генерал армии Сагадат Нурмагамбетов, имя которого носит наше учебное заведение. Наши воспитанники – трехкратные победители республиканского военно-патриотического сбора молодежи «Айбын», – рассказала о позитивных изменениях Лайла Бейсеновна.

В завершение мероприятия министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков вручил отличившимся учителям поздравительные письма, подарки и цветы.  

 

#поздравление #учитель #МОРК

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