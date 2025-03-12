Министр обороны РК анонсировал расширение полномочий Комитета солдатских матерей

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

В ходе встречи глава оборонного ведомства отметил важность совместной работы с организацией, которая активно участвует в сопровождении солдат на всех этапах их службы, начиная с призыва и заканчивая увольнением в запас.

- Мы готовы расширить полномочия Комитета, а также призываю представителей организации активно участвовать в призывной кампании. Для вас будут открыты все двери не только воинских частей, но и призывных пунктов, чтобы информировать призывников и их родителей, — отметил министр обороны.

Лилия Хайруллина в свою очередь предложила ряд инициатив, направленных на улучшение процесса призыва и взаимодействия с военнослужащими, а также подчеркнула важность формирования доверия между армией и обществом.

- Цель нашего взаимодействия с Вооруженными силами, другими войсками и воинскими формированиями — сделать армию более открытой для общества, наладить доверие родителей и помочь военнослужащим срочной службы решать трудные вопросы.

Организация «Сердца матерей» активно работает во всех регионах Казахстана, оказывая поддержку солдатам, проверяя условия их службы и обеспечивая социальные гарантии.