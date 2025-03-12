Министр обороны РК анонсировал расширение полномочий Комитета солдатских матерей

Статьи
58

Министр обороны Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков встретился с председателем Республиканского общественного объединения «Комитет солдатских матерей «Сердца матерей» Лилией Хайруллиной, обсудив важные вопросы расширения полномочий организации

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

В ходе встречи глава оборонного ведомства отметил важность совместной работы с организацией, которая активно участвует в сопровождении солдат на всех этапах их службы, начиная с призыва и заканчивая увольнением в запас.

- Мы готовы расширить полномочия Комитета, а также призываю представителей организации активно участвовать в призывной кампании. Для вас будут открыты все двери не только воинских частей, но и призывных пунктов, чтобы информировать призывников и их родителей, — отметил министр обороны.

Лилия Хайруллина в свою очередь предложила ряд инициатив, направленных на улучшение процесса призыва и взаимодействия с военнослужащими, а также подчеркнула важность формирования доверия между армией и обществом.

 - Цель нашего взаимодействия с Вооруженными силами, другими войсками и воинскими формированиями — сделать армию более открытой для общества, наладить доверие родителей и помочь военнослужащим срочной службы решать трудные вопросы.

Организация «Сердца матерей» активно работает во всех регионах Казахстана, оказывая поддержку солдатам, проверяя условия их службы и обеспечивая социальные гарантии.

#Казахстан #мать #солдат #МО

Популярное

Все
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Возможности и силы Казахстана как средней державы
Центральная Азия и Япония: современные тенденции и перспективы
Чтобы половодье не застало врасплох
За знаниями – на Skills Enbek
Мошенники используют фиктивные счета-фактуры и компании
В Кокшетау прошли встречи правоохранителей со студентами
Обсужден функционал Единой платформы недропользования
Нюансы цифровой трансформации
В лидерах «Кайрат» и «Астана»
Распоряжение Главы государства о Нукенове А.Н.
В стране создается политическая система, устойчивая к любым вызовам и угрозам
Сегодня нужна только победа
Распоряжение Главы государства о Кульшманове К. А.
Распоряжение Главы государства о Шайназаровой А.Б.
Взять в долг и ездить с этажа на этаж
Чтоб фасады сияли, а не дырами зияли
Новый облик старой улицы
Снег растает, проблемы останутся
Вновь на пьедестале!
В МСХ – новое назначение
Мощный циклон угрожает Австралии
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
Астанчане получили национальное оповещение на телефон: что случилось
В центре «Өрлеу» педагоги получают основы цифровой грамотности
Путь творчества – путь новаторства
Редких животных поймали фотоловушки в Туркестанской области
Международный форум Астана-2025 пройдет 29–30 мая
Генассамблея ООН приняла резолюцию об учреждении в Алматы Регионального центра
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Глобальные проблемы требуют глобальных решений
Урожай со школьной грядки
Что важнее: НДС или инвестиционный климат?
Сенатор предлагает госмонополию в сфере повышения квалификации педагогов
В борьбе с финансовыми пирамидами
Глава государства посетил праздничный концерт
Обеспечить безопасность, не ограничивая развитие
Зачем перекрывают республиканские автострады?
ИИ в законе
Гвардейцы поздравили фронтовика
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Косшы станет городом школ, садов и дворцов
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
В стране раскрывается половина киберпреступлений
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни

Читайте также

Свыше 200 гвардейцев учатся в зарубежных военных вузах
Глава КМГ пригласил арабскую ADNOC инвестировать в нефтегаз…
Проявил мужество и самоотверженность
Соблюдая правило «золотого часа»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]