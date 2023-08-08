Министр Оралов восхитился 11-летним футбольным болельщиком из Уральска

Министр культуры и спорта Казахстана Асхат Оралов поблагодарил 11-летнего футбольного болельщика из города Уральска, убиравшего трибуны после матча, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МКС РК.

Фото: пресс-служба МКС РК

Министр культуры и спорта направил письмо с благодарностью 11-летнему школьнику из Уральска, который вместе с друзьями убрал мусор на стадионе после матча с участием местного «Акжайыка».

Оралов поблагодарил главного героя ролика Алихана за достойное поведение и подарил ему и его друзьям книги, памятные подарки, а также мяч с чемпионата мира по футболу из Катара.

«Приветствую, Алихан! Хочу выразить восхищение твоим поступком и очень ответственным отношением к чистоте на стадионе. Развитие футбола – это в том числе и культура болельщиков. Поэтому твой пример очень важен для всех отечественных любителей спорта №1.

К сожалению, иногда мы видим, что ради сиюминутной и сомнительной славы в Интернете молодые ребята иногда совершают вовсе неблагородные поступки. Твои действия и действия твоих друзей – это заслуга правильного воспитания и хороший пример для сверстников.

Каждый такой поступок, например, как уборка мусора с трибун, становится важным вкладом в развитие общества, вдохновляет и мотивирует других. Надеюсь, твоя любовь к футболу и родному клубу поможет тебе достичь высот в этом виде спорта и подарить соотечественникам еще один повод для гордости.

Не так давно мне передали футбольный мяч из Катара, где проходил чемпионат мира. И увидев твой достойный поступок, отправляю этот мяч тебе. Также важно читать различную литературу, поэтому отправляю тебе книги и другие презенты. Надеюсь, это еще больше мотивирует и увеличит как твой интерес к футболу, так и такое благородное поведение», – написал глава МКС РК.