Министр внутренних дел представил нового Главнокомандующего Национальной гвардией РК

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Распоряжением главы государства генерал-лейтенант Еркин Ботаканов освобожден от должности Главнокомандующего Национальной гвардией Республики Казахстан. Новым заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан – Главнокомандующим Национальной гвардией назначен генерал-майор Ансаган Балтабеков

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Личному составу Главного командования Национальной гвардии Ансагана Скендеровича представил министр внутренних дел РК генерал-лейтенант полиции Ержан Саденов.

Вместе с тем, глава полицейского ведомства выразил благодарность генерал-лейтенанту Еркину Ботаканову за большую работу, проделанную в Национальной гвардии за годы его командования.

– Национальная гвардия является силовой составляющей министерства внутренних дел и выполняет задачи по обеспечению безопасности личности, общества и государства, занимается охраной важных государственных объектов и исправительных учреждений. Назначение на должность Главнокомандующего Нацгвардией – это большое доверие со стороны главы государства. Желаю Ансагану Скендеровичу удачи на новом месте работы. Уверен, что новый замминистра примет все меры для выполнения поручений президента, охраны общественного порядка и борьбы с преступностью, – сказал глава ведомства.

В свою очередь, Еркин Советбекович поблагодарил личный состав войск правопорядка за совместную службу и подчеркнул его профессионализм, состояние выполнить любую боевую задачу. А также выразил уверенность, что военнослужащие Национальной гвардии продолжат традиции по обеспечению внутреннего правопорядка и безопасности во главе с новым Главнокомандующим.

Генерал-майор Ансаган Балтабеков поблагодарил главу государства и министра внутренних дел за оказанное доверие и заверил, что приложит все усилия по выполнению Национальной гвардией всех поставленных служебно-боевых задач.

Ансаган Скендерович прошел служебный путь на различных офицерских и руководящих должностях в Службе государственной охраны Республики Казахстан. С мая 2022 года занимал должность заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан.

Награжден медалями «Мінсіз қызметі үшін» – ІІ и ІІІ степени, «Елбасының қауіпсіздігін айбынды атқарғаны үшін» – І, ІІ, ІІІ степеней и другими юбилейными медалями.

#казахстан #Нацгвардия #МОРК

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