Министра обороны Китая сняли с должности

В мире
1482

О назначении нового министра пока не сообщается

Фото: mk.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о снятии Ли Шанфу с должности министра обороны КНР. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

В указе №14 председателя КНР говорится, что Ли Шанфу снят с постов члена Госсовета КНР и министра национальной обороны в соответствии с решением, принятым в ходе шестой сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей 24 октября 2023 года, уточнил телеканал. О назначении нового министра пока не сообщается.

Отмечается, что последний раз министр обороны КНР появлялся на публике 29 августа, когда выступал на 3-м Китайско-африканском форуме по вопросам мира и безопасности в Пекине. Газета Financial Times со ссылкой на источники утверждала, что Ли Шанфу, возможно, отстранен от должности и в отношении него проводится расследование. Официальные представители МИД и Минобороны КНР заявили, что им ничего не известно об этой ситуации.

Ли Шанфу не появился и на торжественном приеме в честь главного национального праздника - Дня образования КНР, который отмечается 1 октября. Его предшественник на этом посту, экс-министр обороны Китая Вэй Фэнхэ (2018-2023), также отсутствовал.

Ранее гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на источники сообщила, что начальник Объединенного штаба Центрального военного совета Китая Лю Чжэньли может быть назначен на должность министра обороны.

Парламент Китая утвердил кандидатуру Ли Шанфу на должность министра обороны 12 марта 2023 года. Генерал входил в состав высшего государственного военного органа страны — Центрального военного совета КНР.

Ли Шанфу — военный во втором поколении, более 30 лет он работал на космодроме Сичан, дослужившись до начальника космодрома. Во время его руководства на Сичане проводились испытания китайского противоспутникового оружия, а также была запущена автоматическая лунная миссия «Чанъэ-2».

С 2013 года Ли начал активно развивать военную карьеру, став начальником управления развития вооружений Центрального военного совета КНР. В 2019 году получил звание генерала.

#Китай #отставка #генерал #Ли Шанфу

Популярное

Все
Минюст РФ внес в реестр иноагентов экс-замминистра иностранных дел Кунадзе
Казахстан пятый в мире по дешевизне бензина
Боевики ХАМАС освободили двух американских заложниц
Еще один российский теннисист хочет выступать за Казахстан
В развитие каких регионов Казахстан вкладывает больше всего денег?
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
В Астане поэтапно построят 60 государственных детсадов
«Барыс» прервал неудачную серию в КХЛ
Жанибеку Алимханулы нашли соперника с рекордом 42-0
Задержан экс-министр юстиции Казахстана – Антикор
Казахстан и Испания будут совместно бороться против торговли людьми
Назначены замгенпрокурора и глава комитета по возврату активов РК
Строительство железной дороги в Афганистане возобновила казахстанская компания
Сваебойная установка рухнула на авто при строительстве Астана LRT
Канье Уэст отказался участвовать в выборах президента США
Айбек Нурахметов возглавил службу международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры
В Академии гражданской авиации могут внедрить европейские стандарты обучения
Большинство погибших при землетрясении в Афганистане – женщины
ЖД-станции Нур-Султан, Узень и Уральск переименуют
Казахстанская гумпомощь прибыла в афганскую провинцию Балх
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Все для счастливых пенсионеров
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Предприниматель оплатит обучение казахстанцев в лучших университетах мира
Siemens Energy планирует модернизировать электросети Казахстана
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Ни дня без камеры
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Президент обсудил с компанией Bayer AG меры по упрощению ввоза лекарств в Казахстан
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара

Читайте также

Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Умер экс-премьер Госсовета КНР Ли Кэцян
Новая функция появилась в Twitter
Полиция задержала Льюистонского стрелка

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]