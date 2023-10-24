Министра обороны Китая сняли с должности

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Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о снятии Ли Шанфу с должности министра обороны КНР. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

В указе №14 председателя КНР говорится, что Ли Шанфу снят с постов члена Госсовета КНР и министра национальной обороны в соответствии с решением, принятым в ходе шестой сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей 24 октября 2023 года, уточнил телеканал. О назначении нового министра пока не сообщается.

Отмечается, что последний раз министр обороны КНР появлялся на публике 29 августа, когда выступал на 3-м Китайско-африканском форуме по вопросам мира и безопасности в Пекине. Газета Financial Times со ссылкой на источники утверждала, что Ли Шанфу, возможно, отстранен от должности и в отношении него проводится расследование. Официальные представители МИД и Минобороны КНР заявили, что им ничего не известно об этой ситуации.

Ли Шанфу не появился и на торжественном приеме в честь главного национального праздника - Дня образования КНР, который отмечается 1 октября. Его предшественник на этом посту, экс-министр обороны Китая Вэй Фэнхэ (2018-2023), также отсутствовал.

Ранее гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на источники сообщила, что начальник Объединенного штаба Центрального военного совета Китая Лю Чжэньли может быть назначен на должность министра обороны.

Парламент Китая утвердил кандидатуру Ли Шанфу на должность министра обороны 12 марта 2023 года. Генерал входил в состав высшего государственного военного органа страны — Центрального военного совета КНР.

Ли Шанфу — военный во втором поколении, более 30 лет он работал на космодроме Сичан, дослужившись до начальника космодрома. Во время его руководства на Сичане проводились испытания китайского противоспутникового оружия, а также была запущена автоматическая лунная миссия «Чанъэ-2».

С 2013 года Ли начал активно развивать военную карьеру, став начальником управления развития вооружений Центрального военного совета КНР. В 2019 году получил звание генерала.