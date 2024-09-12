Министры обороны Казахстана и Турции обсудили ключевые аспекты сотрудничества

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В Казахстане с официальным визитом побывала делегация Национальной обороны Турецкой Республики во главе с министром Яшаром Гюлером

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Визит высокого гостя начался с возложения венка к монументу «Отан қорғаушылар» на площади Защитников Отечества.

Затем в министерстве обороны Казахстана с участием роты почетного караула и военного оркестра состоялась торжественная церемония встречи министра Национальной обороны Турецкой Республики Яшара Гюлера.

В формате тет-а-тет руководители оборонных ведомств Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков и Турции Яшар Гюлер отметили позитивную динамику двустороннего сотрудничества, подтвердив стремление к расширению взаимодействия.

В ходе переговоров в расширенном составе стороны обсудили вопросы военно-технического сотрудничества, боевой подготовки и военного образования.

– Рад приветствовать вас в Казахстане. Сегодня между оборонными ведомствами двух стран развиваются тесные отношения по многим направлениям деятельности, в том числе в оборонно-промышленном комплексе. Военнослужащие Казахстана на постоянной основе принимают участие в учениях «Efes» и «Кыш», проводимых на территории Турции. Наши курсанты продолжают успешное обучение в военных вузах вашего государства, ежегодно проводится взаимный обмен между военнослужащими двух стран. Думаю, ваш сегодняшний визит послужит новым импульсом для развития двустороннего сотрудничества, – сказал генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

В свою очередь, министр Национальной обороны Турецкой Республики Яшар Гюлер выразил признательность за теплый прием, отметив позитивную динамику партнерства оборонных ведомств.

– Наши отношения строятся на общности истории и взаимном понимании. Казахстан является нашим надежным партнером в Центральной Азии. Мы отмечаем высокий уровень подготовки военнослужащих Казахстана на наших учениях и готовы наращивать взаимодействие по этим направлениям. Кроме того, Вооруженные силы Турции намерены углублять сотрудничество в вопросах боевой подготовки, военного образования и оборонно-промышленного комплекса, – подчеркнул Яшар Гюлер.

Министр обороны Турции Яшар Гюлер оставил запись в Книге почетных гостей. В знак обоюдного стремления к развитию партнерских отношений руководитель оборонного ведомства Турции посадил дерево в «Аллее дружбы» у здания министерства обороны Казахстана.

#казахстан #Турция #МО

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