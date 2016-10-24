Минсельхоз РК объяснил введение запрета на санитарную вырубку лесов
Ксения Воронина
В Министерстве сельского хозяйства разъяснили причины и последствия запрета на санитарную вырубку лесов в хвойных насаждениях, передает Kazpravda.kz.
"В последнее время лесопользователи и лесовладельцы не осваивают объемы заготовки древесины как по хвойному, так и по лиственному хозяйству. Причины неосвоения объемов рубок главного пользования лесопользователи приводят различные. Однако, по мнению комитета, основной причиной является то, что и лесовладельцам, и лесопользователям выгоднее проводить санитарные рубки", – сказал и.о. председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК Кайрат Устемиров в ходе пресс-конференции в СЦК.
Причиной привлекательности санитарных рубок, по его словам, является то, что у лесопользователей есть возможность занизить выход древесины, соответственно, снижается сумма попенной платы, при этом увеличивается доходность пользователей.
Данный запрет пока обсуждается на различных уровнях в Правительстве РК и Парламенте РК.
"Так, в частности, в Восточно-Казахстанской области заготавливают ежегодно около 80 тысяч кубических метров древесины за счет санитарных рубок по хвойному хозяйству, а в Акмолинской области объемы санитарных рубок за последние три года составляют 185,3 тысячи кубических метров. В результате интенсивных санитарных рубок за 2004–2014 годы значительно уменьшились запасы спелых насаждений", – отметил спикер.
Попенная плата – установленная государством плата за пользование различными видами лесных ресурсов, обеспечивающая возмещение затрат на лесное хозяйствово по воспроизводству и охране этих ресурсов.