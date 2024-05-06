Американец нашел данные о своих родственниках в Казахстане

Фото: Polisia.kz

Американец Джефф Шайнгольд обратился в департамент полиции Кызылординской области с просьбой найти сведения о своем отце. Его отец, еврей по национальности, жил в Теренозекском районе (сейчас Сырдарьинский), в 1943-ем году во время репрессий был арестован.

В полицейском архиве были проведены всесторонние поиски по обращению сына.

«В 2022-ом году я узнал, что мои родители проживали в 1942-ом году в Казахстане во время Великой Отечественной войны. Они сбежали от нацистов из Польши. Больше никаких сведений у нас не было, кроме протокола суда. В результате поисков найдены документы, хранившиеся в архиве почти 80 лет. Они касались моих родителей и брата, похороненного в ауле №6. Благодаря полицейским, мы восстановили детали их жизни с 1942-го по 1946-ые годы», – отмечает Джефф Шайнгольд.

Прибывшая в город Кызылорда супружеская чета посетила место захоронения своего брата и поклонилась земле, где жили родители. Они рассказали историю своей жизни, о родителях для того, чтобы сберечь их дорогой образ, память о них в своих сердцах.

Следует отметить, что в архиве областной полиции хранятся свыше 30-ти тысяч экземпляров документов. Эти документы очень важны для тысяч людей, ищущих сведения о судьбе родственников, а также для ученых, журналистов, историков для полного восстановления исторической информации.



Социально-политическая значимость специального архива подчеркивается в письмах не только граждан Казахстана, но и зарубежных стран.