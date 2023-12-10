Минсельхоз усовершенствовал механизм субсидирования ставок вознаграждения

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Министерство сельского хозяйства Казахстана внесло изменения в правила субсидирования ставок вознаграждения при кредитовании субъектов АПК. Поправки улучшат условия для фермеров, чьи договоры займов находятся в листе ожидания, сообщает отраслевое ведомство.

Согласно требованиям программы субсидирования, фермеры могут в течение четырех лет с даты получения кредита подать предложение на включение своих договоров займов в программу субсидирования. Однако в силу того, что фермеры не сразу подавали предложения, ранее существовал риск, что краткосрочные договоры займов могли быть недействительными на момент поступления дополнительных бюджетных средств.

«Поэтому в правила внесли изменения, предусматривающие, что субсидии будут выплачиваться в том числе и предложениям в листе ожидания, по которым на момент заключения договора субсидирования завершен срок действия договора займа. Это позволит защитить права субъектов АПК при участии в программе субсидирования», - говорится в сообщении.

Кроме того, в проекте приказа предусмотрены изменения по привязке номинальной ставки для расчета субсидирования к базовой ставке Национального банка РК по проектам, профинансированным в рамках механизма кредитования и финансового лизинга приоритетных проектов. По таким проектам субсидирование будет осуществляться не более номинальной ставки вознаграждения, рассчитанной как суммарное выражение базовой ставки Нацбанка плюс 4,5% годовых в тенге. Причем из них 13,25% оплачивается государством, а разница – заемщиком.

Также обновлены форма отчетности и перечень товаров для кредитования и финансового лизинга по приоритетным проектам в сфере производства или переработки сельскохозяйственной продукции.

Правила субсидирования в новой редакции вводятся в действие 10 декабря 2023 года. Подробнее со всеми поправками и дополнениями можно ознакомиться по ссылке: https://zan.gov.kz/client/#!/doc/189208/rus.