Рабочий день для военнослужащих Вооруженных сил РК начался с минуты молчания в память о погибших мирных людях и военнослужащих Национальной гвардии РК и Комитета национальной безопасности РК. В траурной церемонии принял участие министр обороны Казахстана Имангали Тасмагамбетов.

В этот день минута молчания прошла во всех подразделениях Министерства обороны страны и во всех воинских час­тях Воору­женных сил Казахста­на. Глава оборонного ведомства Имангали Тасмагамбетов отправил телеграмму с соболезнованиями семьям погибших.