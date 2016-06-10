Минута молчания
Антон СЕРОВ
Рабочий день для военнослужащих Вооруженных сил РК начался с минуты молчания в память о погибших мирных людях и военнослужащих Национальной гвардии РК и Комитета национальной безопасности РК. В траурной церемонии принял участие министр обороны Казахстана Имангали Тасмагамбетов.
В этот день минута молчания прошла во всех подразделениях Министерства обороны страны и во всех воинских частях Вооруженных сил Казахстана. Глава оборонного ведомства Имангали Тасмагамбетов отправил телеграмму с соболезнованиями семьям погибших.