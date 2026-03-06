Минздрав и ВОЗ объединяют усилия для модернизации первичного звена медицины

Дана Аменова
специальный корреспондент

На встрече с руководством ВОЗ министр здравоохранения Акмарал Альназарова заявила о готовности страны масштабировать успешные кейсы

Фото: пресс-служба Минздрава

Глава ведомства провела встречу с руководителем странового офиса ВОЗ в РК Скендером Сыла и главой Европейского центра ВОЗ по первичной медико-санитарной помощи Мелиттой Якаб. В ходе встречи стороны подтвердили намерение продолжать тесное взаимодействие по развитию первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) на глобальном и региональном уровнях, сообщает Kazpravda.kz

Министр проинформировала представителей ВОЗ о проводимой работе по повышению эффективности деятельности первичного звена.

«Нами проведена масштабная работа по модернизации первичного звена, что позволило достичь конкретных результатов: охват населения ПМСП вырос до 80%, а доступность консультаций врачей общей практики увеличилась в 3,5 раза. Мы успешно внедрили многопрофильные команды и расширили полномочия средних медицинских работников, что сделало медицинскую помощь более оперативной и ориентированной на пациента», – подчеркнула Акмарал Альназарова.

По инициативе Главы государства Казахстан выступил за создание Глобальной коалиции стран по ПМСП, к которой уже присоединились 18 государств-членов ВОЗ.

Особое внимание стороны уделили деятельности Географически удаленного офиса (ГУО) ВОЗ по ПМСП в Алматы, который с 2016 года выступает эффективным инструментом трансляции экспертного опыта Казахстана на глобальном уровне.

На базе демонстрационной площадки ВОЗ в Енбекшиказахском районе за последние два года прошли обучение более 100 специалистов из 10 стран мира.

Казахстанская сторона выразила готовность к пролонгации деятельности ГУО ВОЗ на новый период 2026–2035 годов для дальнейшего укрепления стратегического партнерства.

В ходе предстоящей 79-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве планируется детально презентовать концепцию Глобальной коалиции, а также анализ 10-летних результатов совместной работы.

#медицина #Минздрав #модернизация #ВОЗ #ПМСП

