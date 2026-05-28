Врачи прооперировали пациента с редкой патологией легких

Здравоохранение
Дана Аменова
специальный корреспондент

После проведенного лечения отмечена положительная динамика

Фото: пресс-служба Минздрава

В Национальном научном центре фтизиопульмонологии Минздрава впервые успешно проведен тотальный бронхоальвеолярный лаваж пациенту с редким заболеванием  Альвеолярный протеиноз лёгких, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Высокотехнологичная процедура выполнена в отделении эндоскопии с использованием однопросветной интубационной трубки и вибромассажа грудной клетки.

Операцию провел врач-эндоскопист Бахтияр Абзалиднович Тургумбаев совместно со специалистами отделения реанимации, торакальными хирургами и пульмонологами Центра.

Пациент, 33 года, поступил в тяжёлом состоянии с выраженной дыхательной недостаточностью. Уровень сатурации при поступлении составлял около 80%. После проведённого лечения отмечена выраженная положительная динамика: сатурация повысилась до 95-97%, значительно улучшились дыхательная функция и общее состояние пациента.

Особенностью данного клинического случая стало проведение сегментарного поэтапного лаважа бронхиального дерева в сочетании с вибромассажем грудной клетки, что позволило эффективно удалить белково-липидные массы из альвеол.

Альвеолярный протеиноз лёгких  крайне редкое заболевание, встречающееся примерно у 1–2 человек на 2 миллиона населения. На сегодня тотальный бронхоальвеолярный лаваж остаётся основным и наиболее эффективным методом лечения данной патологии.

