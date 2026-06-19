Минздрав определил победителей главной медицинской премии года

Здравоохранение

Во Дворце мира и согласия состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника, в рамках которого были названы лучшие представители системы здравоохранения Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав.

Фото: Минздрав

Государственных и отраслевых наград удостоились врачи, медицинские сестры, ученые, преподаватели медицинских вузов и колледжей, фельдшеры, провизоры и специалисты санитарно-эпидемиологической службы, внесшие значительный вклад в развитие отечественной медицины.

«Медицина - это не просто профессия, а особая миссия. Сегодня мы чествуем людей, благодаря которым миллионы казахстанцев получают качественную медицинскую помощь, сохраняют здоровье и уверенность в завтрашнем дне», - отметила министр здравоохранения  Акмарал Альназарова.

По итогам республиканского конкурса звание «Лучший врач стационара» присуждено Рустаму Абетову из Северо-Казахстанской области. Лучшим врачом неотложной помощи признан Марат Сәрсембек из Алматы, а лучшим врачом первичной медико-санитарной помощи стала Наталья Потеряйко из Алматинской области.

Победителем в номинации «Лучший сельский врач» стал Аскар Нурмухаметов из Акмолинской области. Лучшим социальным работником в здравоохранении признан Амангельды Үйкекбай из Жамбылской области.

Среди специалистов сестринского дела лучшими признаны Маржан Базарбаева из Актюбинской области — «Лучшая акушерка», Жанна Бакиева из Костанайской области — «Лучшая медицинская сестра стационара», Назым Оразалиева из Туркестанской области — «Лучшая медицинская сестра первичной медико-санитарной помощи», а также Гульмира Жүсіпбаева из Кызылординской области, ставшая победителем в номинации «Лучшая сельская медицинская сестра».

Звание «Лучший фельдшер» присуждено Алине Лятаевой из Акмолинской области.

Высокие награды получили также представители медицинского образования и науки. Лучшим преподавателем медицинского вуза стала Сауле Бермагамбетова из Западно-Казахстанского медицинского университета имени Марата Оспанова. Победителем в номинации «Лучший преподаватель медицинского колледжа» признана Лариса Гусманова из Западно-Казахстанской области. Лучшим ученым в здравоохранении стала Гульнара Атажанова, представляющая Карагандинский медицинский университет. Лучшим менеджером здравоохранения признан Нурлан Турсынбаев из Астаны. Среди специалистов санитарно-эпидемиологического профиля награды получили Ляззат Секербаева из Карагандинской области и Алия Жансеитова из Алматинской области. Лучшим провизором страны признана Асель Адилбекова из Шымкента.

«За каждым из этих имен стоят годы напряженного труда, тысячи пациентов, профессиональная ответственность и преданность выбранному делу. Именно такие специалисты формируют высокий авторитет отечественного здравоохранения и являются примером для молодых медицинских работников», – подчеркнула Акмарал Альназарова.

Сегодня в системе здравоохранения Казахстана работают более 280 тысяч медицинских работников. В последние годы государством реализуются масштабные меры по повышению статуса медицинских работников, развитию медицинского образования, науки и социальной поддержки специалистов.

#медицина #праздник #награды

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