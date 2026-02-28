Минздрав усиливает меры профилактики для сдерживания кори

Мониторинг показывает устойчивую положительную динамику

Фото: архив Kazpravda.kz

В ответ на текущую эпидемиологическую ситуацию по кори Минздрав расширил комплекс противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

В частности, введена дополнительная иммунизация детей 6–10 месяцев до стабилизации обстановки, организована наверстывающая вакцинация детей 2–5 и 7–18 лет, не привитых ранее, а также медицинских работников до 30 лет без подтверждённой иммунизации.

Были усилены требования к плановой госпитализации и противоэпидемическому режиму, включая временное отстранение непривитых лиц в организованных коллективах и воинских частях.

Реализация принятых мер уже демонстрирует положительный эффект.

«В сравнении с предыдущей неделей (417 случаев) число зарегистрированных случаев кори снизилось до 311, что на 106 случаев меньше (–25,4%). Несмотря на снижение, стабилизации эпидемиологической ситуации достигнуть пока не удалось. Наибольшее количество случаев зарегистрировано в г. Астана – 81 случай, г. Алматы – 48 случаев, Алматинская область – 57 случаев, Западно-Казахстанская область – 29 случаев, Атырауская область – 57 случаев и Костанайская область – 57 случаев. Основную долю заболевших составляют непривитые дети до 14 лет. По состоянию на начало 2026 года дополнительной иммунизацией охвачено 36,7 тыс. детей 6-11 мес., плановой вакцинацией – 21,4 тыс. детей в возрасте 1 года (6,7%) и 17 тыс. детей 6 лет (4,7%). Наверстывающей иммунизацией охвачено 8,1 тыс. лиц до 18 лет», – говорится в официальной информации. 

Там же добавили, что работа в данном направлении продолжается. Министерство продолжает мониторинг ситуации и координацию мер реагирования.

Своевременная вакцинация и ответственное отношение граждан к профилактике остаются ключевыми условиями защиты здоровья населения и предупреждения дальнейшего распространения кори.

