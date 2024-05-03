«Мир казахов» пришел к англичанам

В перспективе – перевод книги на другие языки мира, в первую очередь – на монгольский и китайский.

А случилось это событие благодаря трем женщинам – Индире Пизан, казашке, живущей между Парижем и Алматы, Дине Жаровой-Бербнер из Лондона и кандас из Монголии Раисе Сайран Кадер.

До последнего времени серия само­учителей под этим названием была предназначена для русскоязычного читателя.

– Идея перевести и издать «Ситуативный казахский» для англоязычного читателя появилась давно, мелких триггеров для этого было много, – рассказывает Канат Тасибеков. – Например, в аэропорту Астаны эта книга продавалась и продается очень хорошо. Девушки-продавщицы как-то сказали мне, что иностранцы часто спрашивают, а нет ли версии на английском? С того времени я и начал задумываться, забрасывал какие-то мысли в соцсети, а они – огромная сила. Как сказали бы казахи, қара өгiздей күші бар – сил, как у черного быка. И вот однажды мне написала казашка из Англии. Связавшись со мной в Facebook Дина Жарова-Бербнер сказала, что «Ситуативный казахский» надо обязательно издать на анг­лийском языке. Сказала, что они с мужем (бизнесмен и финансист Йохан Бербнер проводит в Казахстане консультации на очень высоком уровне) помогут с финансированием проекта. Это и стало окончательным спусковым крючком.

Подстрочный перевод сделала алматинская фирма Translators Group, владелицей которой является член моего клуба «Мәміле» Индира Пизан. Я анг­лийского языка не знаю, но, судя по отзывам англоязычных читателей, перевод получился очень хорошим.

Когда пришла пора издавать (это был конец 2021 года), Канат Тасибеков был в полной уверенности, что это займет месяц, от силы – два.

– Книга ведь была уже готова, надо только, думал я, лишь сверстать ее, но работы оказалось гораздо больше. Владелица издательства Steppe & WORLD Publishing Раиса Сайран Кадер родилась в Монголии, училась в Европе, а переехав в Алматы, занялась переводом мировой литературы, изданной в основном на английском языке, на казахский. Это именно ее издательство сделало нашумевший перевод всех восьми книг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере. Когда вышла первая из них «Гарри Поттер и философский камень» – «Хәрри Поттер мен пәлсапа тас», то спор, если помните, зашел о том, как будет правильнее – Харри или Гарри, – продолжает Канат Тасибеков. – Когда я сам побывал на презентации перевода на казахский романа «Норвежский лес» Мураками, сделанного этим издательством, то был потрясен пришедшей туда аудиторией – она говорила только на чистейших казахском и английском. Второе мое потрясение – в романе много такого, что раньше для нас, казахов, считалось ұят. Дело в том, что книга полна непривычного для казахского читателя натурализма, чувственности, эротики и даже секса.

Но вернусь к своему «Ситуативному казахскому», который наконец-то издан на английском. Так вот, когда я принес рукопись в издательство, мне сказали, что подстрочный перевод, конечно, хорош, но требуется еще редактура от носителя языка. Раиса Сайран Кадер познакомила меня с Алексом Уарбсом. Он американец, докторант Гарварда по лингвистической антропологии, изучаю­щий языковую ситуацию в Казахстане. Высококвалифицированный специалист, Алекс занялся редактурой английского перевода «Ситуативного казахского», а заодно стал постоянным и очень дисциплинированным (не пропустил ни одного занятия) членом клуба разговорного казахского «Мәміле». Сегодня он достаточно свободно говорит на казахском. Формат наших занятий предусмат­ривает использование в речи образных выражений, применяемых в разных ситуациях. Алекс потому и стал сегодня звездой «Мәміле», что использует такие чисто казахские идиомы, что иной раз ставит в тупик даже носителей языка. К примеру, его любимое пожелание, которое он употребляет, тепло прощаясь до следующего занятия клуба: «Атың тұлпар, құсың сұңқар болсын».

Перевод «Ситуативного казахского» в исполнении американского докторанта-лингвиста занял довольно много времени – около двух лет. И не только потому, что у Раисы Сайран Кадер было много и других проектов. В «Ситуативном казахском» много, по словам Каната Тасибекова, юмористических иллюстраций к языковым ситуациям. Например, у человека спрашивают: «Сiздiн руыныз кiм?», а он отвечает: «Менiн руым козерог» («Из какого вы рода?» – «Я из рода козерогов»).

– Но юмор у каждого народа специфический, поэтому он переводится трудно, – говорит Канат Тасибеков. – Именно поэтому редактура заняла много времени. Мои русско-казахские эквиваленты англоязычному читателю были совсем непонятны, нужны были англо-казахские. Например, казахская пословица «Көрмегенi қай заман!» на русском звучит как «Сколько лет, сколько зим!». А как будет на английском? Прямой перевод ни о чем не скажет англоязычному читателю. Поэтому надо было искать аналогичное восклицание, соответствующее казахскому по смыслу. Алекс с этой задачей справился. Когда возник воп­рос, кто должен написать предисловие к англоязычной версии «Ситуативного казахского», конечно же, я попросил его. Так как он сам занимается языковой проблемой, да еще и член языкового клуба «Мәміле», то досконально знает проблемы, связанные с государственным языком Казахстана. У нас ведь звучат самые невероятные истории от людей, которые плохо владеют родным языком или даже напрочь его забыли.

О предисловии, сделанном им, я могу судить только по переводу. На мой взгляд – ни убавить, ни прибавить, а те, кто владеет английским, говорят, что оно, написанное сочным, ярким, а главное, понятным языком, сразу же переносит англоязычного читателя в мир казахов. Я ведь попытался через язык рассказать о духовных ценностях и менталитете своего народа. Герольд Бельгер написал когда-то в своем предисловии к первому изданию «Ситуативного казахского», что это книга – «малая энциклопедия казахской ментальности». Он и дал ей подназвание – «Мир казахов», с которым предстояло познакомиться русскоязычному читателю.

После перевода книги на английский, считает ее автор, мир казахов станет ближе и тем, кто не владеет русским языком. Раиса Сайран Кадер, прочитав русский вариант (она, кроме прочих шести языков, владеет и им тоже), сказала, что книгу необходимо перевести на монгольский, китайский и другие языки.

– Я очень надеюсь, что издатель не отказалась от этой идеи, – говорит Канат Тасибеков – В Монголии и Китае есть большие диаспоры или по-научному – ирриденты казахов. Но в этих странах сейчас полным ходом идет ассимиляция казахов среди коренного населения. Даже если в Монголии не предпринимают для этого каких-то специальных усилий, но ведь это все равно государство монголов, следовательно, монгольскому языку отдается приоритет. Там и в школах, и в вузах преподавание идет на государственном языке. Поэтому так же, как и у нас, у них появились не знающие родного языка шала-казахи. В Китае таких раньше почти не было, но сейчас становится все больше и больше, это так называемые минькаухан.

Поэтому китайским и монгольским казахам, по его мнению, тоже будет интересен переведенный на эти языки «Ситуативный казахский». Для примера он привел российских казахов, очень хорошо воспринявших эту книгу.

– В Москве на ВДНХ есть павильон «Казахстан», где я проводил мастер-класс при поддержке нашего посольства в РФ, а в сети магазинов «Баурсак» среди лучших товаров из Казахстана присутствует и «Ситуативный казахский», – рассказывает популяризатор языка. – Чтобы книга была доступна на английском языке, я сейчас занимаюсь ее размещением в интернет-магазине Amazon, чтобы издание можно было приобрести в любой точке мира. Я ни в коем случае не занимаюсь саморекламой, моя душа болит за родной язык. А в том, что он нужен всем, кто, соприкоснувшись с ментальностью казахов, считает себя частью той земли, где он когда-то родился, я даже не сомневаюсь. Однажды, проведя очередное заседание клуба «Мәміле», я шел пешком домой. И вдруг меня догоняет парень: «Вы Канат Тасибеков? Я так рад видеть вас». Представился: Алекс Ким. Живет в Новой Зеландии, где проживает большая казахстанская диаспора. Сказал, что из-за невозможности приобрести «Ситуативный казахский» они размножают единственный экземпляр на принтере. Я также очень хорошо помню, что, когда вышло первое издание книги, ко мне обратились из посольства США, чтобы закупить около двух десятков экземпляров. Сказали, что для библиотеки Конгресса США. Одно из последних заседаний клуба «Мәміле» посетила Зифа-Алуа Ауэзова. Ее, востоковеда, тоже интересовал «Ситуативный казахский». Когда пригласил ее в Национальную библиотеку, где проходят наши занятия, думал, она придет за книгой до или после занятия, тем более что там есть зал имени ее великого деда Мухтара Ауэзова. А она пришла прямо на занятие, причем не одна, а с двоюродным братом – директором Дома-музея Ауэзова Диаром Кунаевым. Теперь они оба члены нашего клуба. Зифа хорошо знает родной язык, Диар читает, переводит, знает казахскую литературу, но теперь он хочет совершенствовать речевые навыки, а наш клуб как раз для того и существует, чтобы люди полноценно заговорили на государственном языке.

Напомним: «Ситуативный казахский» Каната Тасибекова переиздавался начиная с 2012 года более 20 раз, и на сегодняшний день продано свыше 50 тыс. экземпляров.