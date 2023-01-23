Мир образов и слов

Нашему земляку – поэту Калкаману Сарину исполнилось 45 лет. Несмотря на столь «юный» по меркам вечности возраст, его творчество хорошо знакомо казахстанским читателям. Поклонники поэ­тического дара собрались в филиале Центральной биб­лиотечной системы Семея и с интересом слушали стихи и песни Калкамана Сарина.

Гостей вечера познакомили с его биографией и творчеством. Будущий поэт родился в селе Архат Абайского района. После окончания Евразийского нацио­нального университета им. Л. Н. Гумилева он преподавал, работал ведущим на телеканале «Қазақстан». Но главным делом своей жизни Калкаман Сарин выбрал поэ­зию. В 2011 году вышли его сборники стихов «Арманымның бейнесі» и «Жібек сезім – Жүрек сөзім», в 2014-м издан сборник «Құс жолындағы керуен». Он также является автором текс­тов песен «Қызыма», «Күзгі бақ», «Жібек сезім».

Поэзия – это особый дар, а поэт – это задумчивая, глубокая душа. Талант Калкамана Сарина был оценен с самых первых его произведений, представленных на республиканских конкурсах. Читателям полюбились его стихи, позволяющие вникнуть в смысл каждого слова и прочувствовать эмоции автора.

По мнению Калкамана Сарина, патриотизм – основной показатель становления личности. А чтобы быть патриотом, считает поэт, каждый казахстанец должен знать свою историю, чтобы гордиться своей страной, своей землей и своими предками.

Организаторы встречи отмечают интерес подрастающего поколения к творчеству поэта. А кто-то из ребят, как Жаксылык Аскербекулы, не только читает произведения земляка, но и сам пишет стихи. Может быть, в недалеком будущем в этой библиотеке пройдет и его творческий вечер.