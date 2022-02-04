Мир разных эпох

О тайнах древних цивилизаций, существовавших на территории современного Казахстана, повествует выставка«Уникальные артефакты», организованнаяЦентральным государственным музеем по следам научных археологических экспедиций.Артефакты, обнаруженные экспедициями ЦГМ за последние пять лет, пополнили музейные фонды, это 875 единиц хранения. Многие из этих экспонатов можно увидеть на выставке.Так, внимание привлекает культобинское (протосогдийское, кангюйское) письмо времен государства Кангюй (II в. до н.э. – IV в. н.э.), сохранившееся на керамических кирпичах-таблицах. Эта находка, как подчеркнула научный сотрудник отдела археологии Ольга Мякишева, является полноценным атрибутом государственности и свидетельством цивилизации, существовавшей на юге Казахстана в кангюйскую эпоху.– Культобинское письмо – самое раннее из пока известных науке текстов, написанных арамейской эпиграфикой на одном из архаических диалектов древнеиранского (согдийского) языка Центральной Азии. Материалы датируются II веком до нашей эры – началом III века нашей эры, – добавила Ольга Александровна. – Керамический кирпич с нанесенными на нем письменами был обнаружен во время археологических работ на городище Культобе в Южно-Казахстанской области, на берегу старого русла реки Арыс. Экспедиция проходила под руководством доктора исторических наук, специалиста по кангюйской культуре Александра Подушкина.Письменные знаки, названные по месту находки культобинскими, наносились по сырой глине до обжига путем прочерчивания, иногда выдавливания, прорезывания и штампа.Древнее племенное государственное объединение Кангюй в авестийских источниках называлось Кангха, китайских – Канцзюй и тюркских источниках – Кангу-Тарбан. О полиэтничности государства Кангюй свидетельствуют позднесакский, сарматский, сюннуский и собственно кангюйский этнические компоненты.Музей выставил и такой редчайший экспонат, как бронзовая монета империи Великих Кушан. Чеканились такие монеты при правителе Кушанского царства Виме Кадфисе – сыне основателя Кушанской империи, царя Вима I Такто, правившего в 80–90-е годы I века нашей эры.Сведений о Кушанской империи крайне мало, они эпизодические, разнородные и противоречивые. Хронология и история этой империи восстановлены преимущественно по сохранившимся монетам, китайским летописям, а также отдельным индийским и греческим свидетельствам. Неудивительно, что по поводу имен кушанских царей, времени их жизни и правления нет однозначного мнения.Чрезвычайно интересны материалы чирикрабатской археологической экспедиции, организованной под руководством главного научного сотрудника, кандидата исторических наук Жолдасбека Курманкулова. Постройки чирикрабатской эпохи находились на равнинах, благоприятных для земледелия и скотоводства, между реками Кувандарья и Жанадарья – притоками Сырдарьи. Сохранились свидетельства о быте, традициях и мировоззрении населения, проживавшего на этой территории, архитектурных конструкциях мавзолеев.На выставке музей показал материалы, обнаруженные при раскопках погребальной камеры монументального мавзолея городища Чирик-Рабат. Среди них – небольшие алебастровые сосуды с надписью на древнегреческом алфавите. Надпись сохранилась полностью.– Чирик-Рабат признан одним из самых значительных памятников саков Приаралья, он насчитывает более двух тысяч лет. Первые упоминания о древних городах в современной Кызылординской области встречаются в трудах античных авторов, – рассказывает Жолдасбек Курманкулов. – Их изучение позволило ввести в научный оборот новые материалы из античного мира саков и скифов Приаралья. В летописях упоминалось о нескольких племенах – апасиаках, сакараваках, аугасах, тохарах, населявших Приаралье еще в I тысячелетии до нашей эры.Мы копали городище-некрополь Чирик-Рабат, который стоял на возвышенности. В одном из его храмов нашли небольшие алебастровые сосуды, доставленные, по всей видимости, древними греками в дар правителям Чирик-Рабата. На них сохранились древнегреческие надписи. Когда их расшифровали, то выяснилось, что они описывали бальзамы, которые изготавливались из редких растений, произраставших в Африке. Все это свидетельствует о том, что у представителей чирикрабатской культуры были налажены связи с дальними странами.Два небольших алебастровых сосуда античных времен, наполненных дорогим бальзамом, несмотря на их небольшой объем, считались царским подарком. Бальзам, конечно, не сохранился, а вот сосуды можно увидеть на выставке в музее.На вопрос, что означает название Чирик-Рабат, Жолдасбек Курманкулович пояснил, что это слово можно перевести по-разному. Так, с древнеперсидского оно переводится как войско, то есть Военный город. С казахского чирик – шірік переводится как сгнивший. Такое название, предположительно, могло возникнуть, поскольку здесь много погребальных храмов. Есть еще понятие чарык – восточный, благодаря чему город-крепость Чирик-Рабат можно перевести еще как Восточный город.С целью защитить царские захоронения от осквернения и грабежа вокруг погребальных храмов выкапывали огромные рвы, куда закачивали воду из ближайшей реки. А из земли, добытой при рытье рва, сооружали мощный внешний вал. Сохранившаяся высота одного из таких валов доходит до трех метров.Тем не менее многие могилы археологи обнаружили уже разграбленными древними копателями. Любопытно, что мелкое золото они не трогали, их более интересовали крупные золотые предметы, а также железное оружие, ножи, наконечники копий. Железо, как подчеркнул ученый, в сакские времена было более ценно, нежели золото.Чирик-Рабат расположен на холме и занимает площадь 850 х 600 м. Городище было укреплено фортификационной системой: у основания холма археологи обнаружили ров шириной до 40 м и глубиной до 4,5 м. Здесь, как отметил руководитель экспедиции, в VII–V вв. до н. э. формировалась территория апасиаков – одного из четырех крупных племенных сакских союзов.Погребальные храмы Чирик-Рабата служили многим поколениям царей, знатных сановников и воинов. Городище недаром называют некрополем: в его центре раскопано 7 царских курганов. А вот из жилых помещений сакских времен были раскопаны лишь небольшие сооружения, предназначенные для воинов-охранников и жрецов храмов.Ученые также выяснили, что в Чирик-Рабате усопших хоронили несколькими способами. Жолдасбек Курманкулов в связи с этим напомнил об одной из антропоморфных статуэток-идолов из слюды высотой 5,5 см, связанной, судя по всему, с погребальным культом. Ее нашли при раскопках квадратного здания, стоявшего рядом с оборонительной стеной городища.Археологи установили, что здание являлось погребальным сооружением: здесь тела умерших после ритуального обряда оставляли открытыми, на съедение хищникам. Такой обряд был доминирующим в Чирик-Рабате, предположительно не ранее III в. до н. э.О другом обряде – кремации – свидетельствуют обожженные стены в некоторых «крестовинных» мавзолеях-крематориях. Помимо кремации, как уточнил руководитель чирикрабатской экспедиции, саки предавали покойных земле.– Мы обнаружили храм, построенный в виде пирамиды. Раскопали его фундамент, а само здание размером 10 х 10 метров было из дерева, от стен сохранилась высота в полтора метра. Предполагается, что здесь бальзамировали усопших царей перед захоронением, – продолжил Жолдасбек Курманкулов. – В храме нашли остатки ковров.Первое здание, которое назвали Храмом огня, археологи раскопали в Чирик-Рабате еще в 1950-х годах. Это круглое строение с внутренним крестообразным устройством, на его стенах обнаружено много следов от огня, некоторые кирпичи от жара сильно пострадали. Здесь сжигали тела покойных, сохранились железные предметы, которые принадлежали усопшим, – кольчуги, наконечники копий. Всего археологи раскопали 7 больших курганов, остальные – мелкие курганы, видимо, воинов-охранников.Другие находки Чирик-Рабата – антропоморфные фигурки, выполненные из алебастра и слюды, – стали ценным источником для изучения изобразительного искусства всего Сырдарьинского региона, культуры и мировоззрения населения чирикрабатского оазиса.При расчистке городской оборонительной стены, по словам Жолдасбека Курманкулова, они обнаружили небольшую гипсовую женскую головку. Высота статуэтки 4,5 см, лицо круглое, слегка расширенное в нижней скуловой части. Нос передан рельефно, от него дугообразно расходятся брови, глаза миндалевидной формы. Брови и глаза отмечены черной краской, губы – красной, остатки краски сохранились и на щеках.Статуэтки из Чирик-Рабата датируются I тыс. до н. э. Эти ритуальные фигурки, как говорит ученый, могли служить для саков оберегами, талисманами, поскольку вера в магические свойства камней возникла в человеческой цивилизации в древности и насчитывает несколько тысячелетий.Разнообразная скульптура Чирик-Рабата представляет загадочное культурное явление, по поводу которого среди ученых до сих пор нет единой точки зрения. Но в любом случае антропоморфные скульптуры подтверждают высокую социокультурную информативность памятников изобразительного искусства того далекого времени.На музейной выставке взор привлекают золотые бляшки от конской сбруи, серебряная чашечка и амулетница из женского средневекового погребения, фотографии петроглифов и святилища. Это материалы Актерекского отряда археологической экспедиции Центрального государственного музея, который проводит исследование в Жамбылском районе Алматинской области.Здесь же выставлены фрагменты сосуда с оттиском тамги, сделанным металлическим тавром. Это находки международной археологической экспедиции ЦГМ совместно с Эрмитажем (Санкт-Петербург) на городище Бока-тобе в Жамбылской области. Интересны зооморфные подвески из бронзы, египетский фаянс, наконечники стрел, железные мечи и кинжалы – материалы Культобинского отряда археологической экспедиции ЦГМ в Южный Казахстан под руководством известного казахстанского археолога Александра Подушкина. А также кувшин, сохранившиеся части бытового ножа, железные пряжки и игральные кости.Античные украшения из так называемого «египетского фаянса» из могильников Южного Казахстана собрали возле себя много посетителей. Изделия называют «египетским фаянсом», хотя в этих артефактах нет никакой глиняной, то есть керамической основы: украшения изготовлены из стекловидного материала.Организаторы выставки напомнили, что впервые образцы, названные из-за сходства «египетским фаянсом», египтологи обнаружили в Древнем Египте. Это были бусины, фигурки животных, фрагмент вазы, покрытой зеленой глазурью (наподобие фаянса).Специфическая группа артефактов под названием «египетский фаянс» свою историю на нашей земле ведет с государства Кангюй. Их появление связывается с сарматами и возможной юго-восточной миграцией этого этноса на рубеже тысячелетий – в первых веках нашей эры в пределы Южного Казахстана.– Научно-практическое значение выставки заключается в том, что впервые показаны полноценные и весомые в археологическом аспекте погребальные комплексы, открытые экспедициями Центрального государственного музея, – сказала в заключение Ольга Александровна. – Сооружения относятся к сакскому, сарматскому, кангюйскому, тюркскому и золотоордынскому периодам.Такая информация существенно расширит представления посетителей об этнокультурном уровне древних насельников южного и юго-восточного регионов Казахстана и даст возможность оценить спектр научных исследований памятников, продемонстрирует богатое историко-культурное наследие региона. К тому же посетители наглядно увидят преемственность древней и средневековой культур.Представленные музеем археологические находки наглядно показали материальный мир разных эпох и отразили культурное и духовное мировоззрение людей, населявших территорию Казахстана начиная с древнейших времен.