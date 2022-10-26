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Президент , Международное сотрудничество

Мировые лидеры поздравляют Токаева с Днем Республики

На имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева продолжают поступать поздравления от глав иностранных государств и руководителей международных организаций по случаю национального праздника – Дня Республики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден, поздравив Касым-Жомарта Токаева и народ Казахстана с Днем Республики, подчеркнул лидерство нашей страны в обеспечении мира, стабильности и процветания в Центральной Азии на протяжении трех десятилетий.

«Наше обширное двустороннее сотрудничество по вопросам безопасности, энергетики и экономики, а также наша решительная поддержка текущих реформ в Казахстане отражают взаимное желание инвестировать в будущее наших отношений и их потенциал для достижения общих целей. Данное видение полностью соответствует духу нашего расширенного стратегического партнерства», – отметил Джозеф Байден.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель подчеркнул, что Декларация о суверенитете, принятая в октябре 1990 года, закрепила такие ключевые принципы, как государственность, территориальная целостность, неделимость и нерушимость границ.

«Декларация, открывшая путь к провозглашению независимости Казахстана в 1991 году, базируется на таких основополагающих ценностях и принципах международного правопорядка, которые сегодня отстаивают все миролюбивые государства», – говорится в телеграмме Шарля Мишеля.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в поздравлении главе нашего государства и народу Казахстана отметил эффективную реализацию системных и широкомасштабных реформ, направленных на устойчивое развитие страны.

«Дружественный нам Казахстан достигает высоких вершин во всех сферах. Активная поддержка на международной арене выдвинутых Вами важных инициатив регионального и глобального значения является ярким свидетельством того, что Ваша страна занимает достойное место и авторитет в мировом сообществе. Нам доставляет большое удовлетворение, что благодаря совместным решительным усилиям и постоянному диалогу на высшем уровне добрососедские и дружественные отношения между нашими странами поднялись на уровень отношений стратегического партнерства и союзничества», – подчеркнул узбекский лидер.

Свои теплые слова направил президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Он считает, что инициатива возрождения празднования Дня Республики является важным шагом в процессе начатых по инициативе Касым-Жомарта Токаева институциональных реформ.

«Уверен, что под Вашим мудрым и прогрессивным руководством данные реформы несомненно послужат дальнейшему общественно-политическому и социально-экономическому развитию и достижению поставленных целей во благо процветания дружественного Казахстана», – написал Садыр Жапаров.

В приветствии президента Азербайджана Ильхама Алиева сказано, что его страна радуется динамичному развитию Казахстана, достижениям и успехам братской страны.

«Сегодняшний высокий уровень азербайджано-казахстанских отношений наглядно олицетворяет волю наших братских народов, крепко связанных друг с другом общей историей, моральными, культурными ценностями. Уверен, что, пользуясь нынешними возможностями, мы и впредь будем прилагать совместные усилия для продолжения и расширения всесторонних отношений между нашими странами, которые носят характер стратегического партнерства», – говорится в письме.

В своем поздравительном послании президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Декларацию о суверенитете знаковым событием для Казахстана и первым шагом на пути к обретению независимости.

«Сегодня Ваша страна твердо придерживается принципов миролюбивой внешней политики, всемерно содействует укреплению взаимопонимания и добрососедства. Содержательные инициативы Астаны играют важную роль в обеспечении международной безопасности, решении глобальных проблем человечества», – отметил Александр Лукашенко.

Кроме того, поздравительные телеграммы на имя лидера Казахстана направили президент Армении Ваагн Хачатурян, премьер-министр Армении Никол Пашинян, председатель Управления мусульман Кавказа Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.  

 

 

 

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