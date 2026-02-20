Когда в Актобе кто-то теряет близкого человека, остается без крыши над головой или срочно ищет помощь для больного ребенка, нередко звучит один и тот же совет: «Позвоните Екатерине»...

Екатерина Голотина уже давно известна всей области волонтерской деятельностью. За ее именем стоит целая команда людей, которые подключаются к решению самых разных ситуаций: выезжают на поиски пропавших, помогают оставшимся на трассе в мороз пассажирам, организуют сбор средств на лечение, поддерживают одиноких пожилых людей. Не проходит ни дня, чтобы на ее страницу в Instagram Katerina_dobro_ не поступали новые просьбы о помощи.

Когда мы с ней договаривались о встрече, Екатерина направлялась в ЦОН, чтобы помочь мужчине без определенного места жительства оформить документы.

– У человека нет ног, он передвигается на инвалидной коляске, которая сломалась. Несколько холодных ночей провел в остановочном павильоне. Документы у него украли, и он остался без пособия по инвалидности, – рассказывает Екатерина.

По запросу волонтера мужчину положили в больницу на обследование, неравнодушные люди приобрели ему одежду. А в отделе занятости и социальных программ сейчас готовят докумен­ты, чтобы определить его в дом престарелых.

– Человек не должен оставаться на улице в таком состоянии, – считает Екатерина.

Ее путь волонтера начался в 2016 году, когда Екатерина вступила в городское сообщество авто­любителей «Zello Актобе».

– Там собирались очень активные люди, – вспоминает она. – Мы ездили в дома престарелых, поздравляли пожилых на дому, бывали в детских домах. Я увидела, как по-разному живут семьи, и поняла, что хочу помогать не от случая к случаю, а постоянно.

Екатерина рассказывает об одном из первых случаев, который особенно врезался в память. Неравнодушные жители попросили волонтеров помочь одинокой бабушке, проживающей с пятью внуками на даче, вскопать огород. По приезде они увидели, в каких условиях живет семья. Мама этих ребятишек умерла от онкозаболевания, отец отсутствовал. Пожилая женщина ютилась с мало­летними детьми в небольшой сторожке, носила воду из колодца и пыталась справляться со всеми бытовыми трудностями одна.

– Когда мы приехали, я просто стояла и смотрела на них, а сердце при этом разрывалось от боли. Мы рассказали их историю в социальных сетях, и жители города откликнулись: присылали деньги, привозили одежду, продукты, игрушки. Местный предприниматель построил им дом, а мы на собранные средства провели воду и благоустроили участок. Бабушка до сих пор пишет мне добрые пожелания, – уточняет Екатерина Голотина.

После истории с пожилой женщиной волонтеры объявили сбор средств на лечение мальчика с онкологическим заболеванием. Так появилась отдельная группа OnkoBaby, объединившая людей, готовых помогать детям с тяжелыми диагнозами. Сообщество быст­ро росло. Екатерина проводила благотворительные акции, сборы и мероприятия в поддерж­ку маленьких пациентов.

– Каждый ребенок для нас важен. Мы радовались, когда удавалось помочь выздороветь детям, и вместе с семьями переживали утраты, когда болезнь оказывалась сильнее. Но в любой ситуации мы старались оказать поддержку, внимание и подарить надежду, чтобы никто не чувствовал себя одиноким, – вспоминает эта чудесная женщина.

Помимо сбора денег, волонтеры организовали в детской больнице «Корзину храброс­ти» для маленьких пациентов онкогематологичес­кого отделения. На собранные средства команда постоянно пополняет ее новыми игрушками, чтобы поддерживать детей и дарить им радость даже в сложные ­моменты лечения.

Параллельно развивались основное волонтерское движение «Доб­ро» и платформа Zello Help. Их участники оказывали социальную, материальную и гуманитарную помощь нуждаю­щимся. За более чем десять лет работы помощь разного рода получили дома престарелых, центры адаптации и свыше 100 тыс. нуждающихся семей.

Со временем возникло направление Zello Poisk, специализирующееся на поиске без вести пропавших людей. Волонтеры организовывали поисковые операции, взаимодействовали с родственниками, полицией.

– Бывало, мы искали людей сутками, почти без сна. Особенно страшно было зимой, в мороз. В такие моменты буквально не находишь себе места, постоянно думаешь, успеем ли, найдем ли живым. За десять лет организовали около пяти тысяч поисков и 78 процентов людей нашли живыми, – рассказывает Екатерина.

С особой благодарностью к волонтерской команде жители области вспоминают период пандемии. Тогда была создана группа Anticovid19. Волонтеры помогали медицинским учреж­дениям и жителям Актобе: обеспечивали питанием медцентры, участвовали в разгрузке кислородных баллонов, передавали концентраторы и лекарства в больницы.

Позже появилось направление Zello SOS, ориентированное на работу с неблагополучными семьями. Волонтеры оказывали помощь детям, вели мониторинг семей, находящихся в социально опасном положении, и при необходимос­ти содействовали защите прав несовершеннолетних, включая взаимодействие с органами опеки.

Все эти движения успешно действуют до сих пор. У каждого свое направление работы, координаторы и команда добровольцев. И объединяет их всех Екатерина Голотина.

Она не оставляет без внимания ни одно обращение. За день ее можно увидеть и на благотворительной ярмарке, организованной для сбора средств для больного ребенка, и навещающей одинокую бабушку или передающей необходимые лекарства нуждающемуся человеку. Кстати, весной во время паводков 2024 года ее телефон практи­чески не замолкал. Волонтеры развозили гуманитарную помощь, помогали эвакуировать людей, организовывали горячее питание для тех, кто круглосуточно работал на дамбах. При этом коман­да продолжала и повседневную деятельность: участвовала в поиске пропавших людей, организовывала сборы средств на лечение, оказывала поддержку нуждающимся семьям. За активную волонтерскую работу и помощь пострадавшим Екатерина получила в том же году медаль «Шапагат» из рук Президента страны.

...На днях в Актобе произошел пожар в малосемейном общежитии. Из-за возгорания здание обесточили на несколько суток. Пострадавшие в первую очередь позвонили Екатерине. Она сразу же выехала на место, поговорила с погорельцами, узнав, в чем они экстренно нуждаются, и организовала для них горячее питание.

– Я бесконечно благодарна актюбинцам. Без их поддержки, без их готовности откликнуться на чужую беду мы не смогли бы помогать людям так оперативно. Каждое доброе дело – результат совместных усилий, – говорит волонтер.

Екатерина воспитывает двоих детей с особыми потребностями и старается проводить с ними как можно больше времени. Свободный график работы водителем такси позволяет ей быть рядом с ними и одновременно координировать команду волонтеров. В редкие минуты отдыха Екатерина любит встречаться с друзьями, гулять по городу, а также мечтает о собственном доме – месте, где она сможет временно приютить тех, кто оказался в беде, и где будет уютно ее детям.

– Иногда кажется, что сил не хватает. Но когда видишь улыбки на лицах детей, как семья получает помощь, как загорается надежда в их глазах, понимаешь: все это стоит того. Если есть возможность помочь – значит, нужно помогать. И, судя по тому, сколько людей продолжают обращаться к нам, мы не можем отказаться от своей миссии, – признается Екатерина.