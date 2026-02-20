Миссия спасать выполнима Статьи,Волонтерство 20 февраля 2026 г. 2:01 40 Лаура Казихан Уже десять лет актюбинка помогает людям в трудных ситуациях фото предоставлено Екатериной Голотиной Когда в Актобе кто-то теряет близкого человека, остается без крыши над головой или срочно ищет помощь для больного ребенка, нередко звучит один и тот же совет: «Позвоните Екатерине»... Екатерина Голотина уже давно известна всей области волонтерской деятельностью. За ее именем стоит целая команда людей, которые подключаются к решению самых разных ситуаций: выезжают на поиски пропавших, помогают оставшимся на трассе в мороз пассажирам, организуют сбор средств на лечение, поддерживают одиноких пожилых людей. Не проходит ни дня, чтобы на ее страницу в Instagram Katerina_dobro_ не поступали новые просьбы о помощи. Когда мы с ней договаривались о встрече, Екатерина направлялась в ЦОН, чтобы помочь мужчине без определенного места жительства оформить документы. – У человека нет ног, он передвигается на инвалидной коляске, которая сломалась. Несколько холодных ночей провел в остановочном павильоне. Документы у него украли, и он остался без пособия по инвалидности, – рассказывает Екатерина. По запросу волонтера мужчину положили в больницу на обследование, неравнодушные люди приобрели ему одежду. А в отделе занятости и социальных программ сейчас готовят документы, чтобы определить его в дом престарелых. – Человек не должен оставаться на улице в таком состоянии, – считает Екатерина. Ее путь волонтера начался в 2016 году, когда Екатерина вступила в городское сообщество автолюбителей «Zello Актобе». – Там собирались очень активные люди, – вспоминает она. – Мы ездили в дома престарелых, поздравляли пожилых на дому, бывали в детских домах. Я увидела, как по-разному живут семьи, и поняла, что хочу помогать не от случая к случаю, а постоянно. Екатерина рассказывает об одном из первых случаев, который особенно врезался в память. Неравнодушные жители попросили волонтеров помочь одинокой бабушке, проживающей с пятью внуками на даче, вскопать огород. По приезде они увидели, в каких условиях живет семья. Мама этих ребятишек умерла от онкозаболевания, отец отсутствовал. Пожилая женщина ютилась с малолетними детьми в небольшой сторожке, носила воду из колодца и пыталась справляться со всеми бытовыми трудностями одна. – Когда мы приехали, я просто стояла и смотрела на них, а сердце при этом разрывалось от боли. Мы рассказали их историю в социальных сетях, и жители города откликнулись: присылали деньги, привозили одежду, продукты, игрушки. Местный предприниматель построил им дом, а мы на собранные средства провели воду и благоустроили участок. Бабушка до сих пор пишет мне добрые пожелания, – уточняет Екатерина Голотина. После истории с пожилой женщиной волонтеры объявили сбор средств на лечение мальчика с онкологическим заболеванием. Так появилась отдельная группа OnkoBaby, объединившая людей, готовых помогать детям с тяжелыми диагнозами. Сообщество быстро росло. Екатерина проводила благотворительные акции, сборы и мероприятия в поддержку маленьких пациентов. – Каждый ребенок для нас важен. Мы радовались, когда удавалось помочь выздороветь детям, и вместе с семьями переживали утраты, когда болезнь оказывалась сильнее. Но в любой ситуации мы старались оказать поддержку, внимание и подарить надежду, чтобы никто не чувствовал себя одиноким, – вспоминает эта чудесная женщина. Помимо сбора денег, волонтеры организовали в детской больнице «Корзину храбрости» для маленьких пациентов онкогематологического отделения. На собранные средства команда постоянно пополняет ее новыми игрушками, чтобы поддерживать детей и дарить им радость даже в сложные моменты лечения. Параллельно развивались основное волонтерское движение «Добро» и платформа Zello Help. Их участники оказывали социальную, материальную и гуманитарную помощь нуждающимся. За более чем десять лет работы помощь разного рода получили дома престарелых, центры адаптации и свыше 100 тыс. нуждающихся семей. Со временем возникло направление Zello Poisk, специализирующееся на поиске без вести пропавших людей. Волонтеры организовывали поисковые операции, взаимодействовали с родственниками, полицией. – Бывало, мы искали людей сутками, почти без сна. Особенно страшно было зимой, в мороз. В такие моменты буквально не находишь себе места, постоянно думаешь, успеем ли, найдем ли живым. За десять лет организовали около пяти тысяч поисков и 78 процентов людей нашли живыми, – рассказывает Екатерина. С особой благодарностью к волонтерской команде жители области вспоминают период пандемии. Тогда была создана группа Anticovid19. Волонтеры помогали медицинским учреждениям и жителям Актобе: обеспечивали питанием медцентры, участвовали в разгрузке кислородных баллонов, передавали концентраторы и лекарства в больницы. Позже появилось направление Zello SOS, ориентированное на работу с неблагополучными семьями. Волонтеры оказывали помощь детям, вели мониторинг семей, находящихся в социально опасном положении, и при необходимости содействовали защите прав несовершеннолетних, включая взаимодействие с органами опеки. Все эти движения успешно действуют до сих пор. У каждого свое направление работы, координаторы и команда добровольцев. И объединяет их всех Екатерина Голотина. Она не оставляет без внимания ни одно обращение. За день ее можно увидеть и на благотворительной ярмарке, организованной для сбора средств для больного ребенка, и навещающей одинокую бабушку или передающей необходимые лекарства нуждающемуся человеку. Кстати, весной во время паводков 2024 года ее телефон практически не замолкал. Волонтеры развозили гуманитарную помощь, помогали эвакуировать людей, организовывали горячее питание для тех, кто круглосуточно работал на дамбах. При этом команда продолжала и повседневную деятельность: участвовала в поиске пропавших людей, организовывала сборы средств на лечение, оказывала поддержку нуждающимся семьям. За активную волонтерскую работу и помощь пострадавшим Екатерина получила в том же году медаль «Шапагат» из рук Президента страны. ...На днях в Актобе произошел пожар в малосемейном общежитии. Из-за возгорания здание обесточили на несколько суток. Пострадавшие в первую очередь позвонили Екатерине. Она сразу же выехала на место, поговорила с погорельцами, узнав, в чем они экстренно нуждаются, и организовала для них горячее питание. – Я бесконечно благодарна актюбинцам. Без их поддержки, без их готовности откликнуться на чужую беду мы не смогли бы помогать людям так оперативно. Каждое доброе дело – результат совместных усилий, – говорит волонтер. Екатерина воспитывает двоих детей с особыми потребностями и старается проводить с ними как можно больше времени. Свободный график работы водителем такси позволяет ей быть рядом с ними и одновременно координировать команду волонтеров. В редкие минуты отдыха Екатерина любит встречаться с друзьями, гулять по городу, а также мечтает о собственном доме – месте, где она сможет временно приютить тех, кто оказался в беде, и где будет уютно ее детям. – Иногда кажется, что сил не хватает. Но когда видишь улыбки на лицах детей, как семья получает помощь, как загорается надежда в их глазах, понимаешь: все это стоит того. Если есть возможность помочь – значит, нужно помогать. И, судя по тому, сколько людей продолжают обращаться к нам, мы не можем отказаться от своей миссии, – признается Екатерина. #Актобе #волонтерство #Екатерина Голотина