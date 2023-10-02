Миссия – учитель и наставник

Жанааркинский район – родина Сакена Сейфуллина, Серика Кирабаева, Кайрата Байбосынова, Акселеу Сейдимбека – славится еще тем, что в районном центре, где проживает свыше 15 тыс. человек, функцио­нируют шесть больших школ: одна смешанная и пять национальных. В одной из них вот уже 43 года трудится преподаватель географии Дамеш Аринова. Все четыре десятка лет – в стенах опорной школы им. Бименде Амалбекова.

В этом году она стала победителем областного конкурса «Еңбек жолы» в номинации «Лучший наставник». Сегодня потомственный учитель в четвертом поколении воспитывает не только школьников, но и молодых специалистов.

– Учительство для меня – воп­лощение всех моих целей, мечтаний, – признается Дамеш Ариновна. – Так сложилось, что вся наша семья – это династия учителей. Путь моей бабушки, мамы продолжаю я, мои дети и племянники. Для всех нас быть наставником – высокая планка, ведь учитель должен быть примером для подрастающего поколения.

Взрастить молодежь со школьной скамьи – это большая ответственность, уверена она. В деле воспитания достойного человека именно учитель, мать и отец – примеры для подражания.

– Каждый урок должен быть воспитательного содержания, – подчеркивает Дамеш Ариновна. – Мы не только должны объяснить новую тему или математичес­кую формулу. Когда заходишь в класс, всем своим поведением, учительским имид­жем следует показать ребенку, как должен вести себя человек в обществе.

Именно поэтому учитель не должен приходить с плохим настроением в класс, ведь дети остро чувствуют настрой взрос­лых, и урок просто не получится продуктивным. Рецепт хорошего настроения – любовь к профессии. Когда работа по душе – не страшны никакие неурядицы, считает Дамеш Ариновна. В школе забывается все плохое, потому что вокруг чистая аура детей, их неуемная энергия, их добрые серд­ца. Учитель призналась, что каждый ее ученик становится родным – вместе они поют, танцуют, смеются, переживают. Случается и за справедливые оценки своих подопечных с коллегами побороться. Но это того стоит, ведь каждый педагог считает учеников класса своими детьми – и не только во время учебы, и это отношение играет большую роль в их становлении.

«Почему говорят, что учителя не стареют? – спрашивает нас­тавник и тут же дает ответ: – Да именно благодаря тому счастью, которое дарят школьники». Педагог выпустила пять поколений учеников, ее выпускники, приходя в гости, говорят: «Дамеш Ариновна, мы взрослеем, а вы все такая же!»

Рассказала учитель со стажем и о награде в конкурсе «Еңбек жолы», точнее о том, как было приятно ей осознать, что заслуги ее перед обществом признают и на самом высоком уровне.

– Наша школа – одна из самых крупных в районе и имеет свою историю, – отметила Дамеш Аринова. – Учебное заведение было открыто в 1961 году, и за более чем 60 лет через эти стены прошло огромное количество учителей. А я сегодня – один из самых опытных педагогов с большим трудовым стажем, мое призвание – в том числе помогать начинающим специалис­там. Во-первых, адаптироваться новичкам в педагогическом коллективе. Во-вторых, подготовить их к работе с детьми.

На памяти Дамеш Ариновой несколько поколений учеников. Мир меняется стремительно, современные дети отличаются от сверстников, обучавшихся 10, 20 и более лет назад.

– Сейчас поколение очень интересное, – отметила она. – С ними работать сложнее, мне кажется. Они более раскрепощенные, разносторонние, удивить их чем-то на уроке очень трудно, а ведь раньше достаточно было лишь глобуса и географических карт. Но в целом это нормально для цифрового времени.

В век технологий и скоростей каждому учителю требуется идти в ногу со временем, адаптироваться в ученической среде. В начале карьеры молодые учителя обычно испытывают трудности в общении с детьми. Наладить связь со школьниками им помогают опытные педагоги. Дамеш Ариновна – автор и разработчик целого ряда тренингов и семинаров для учителей по разным темам, включая психологию, социализацию, методику преподавания, наставничество и приобретение практических навыков. Сама она давно нашла рецепт взаимопонимания с учащимися.

– Наше поколение, которое увидело развал огромного государства, пережило немало трудностей, – поделилась она. – Но я считаю нас счастливыми, ведь все испытания мы прошли с достоинством. Не было ощущения потери, желания повернуть вспять. Наоборот, мы как будто делали шаг назад и два шага вперед, чтобы быстрее учиться, адаптироваться к переменам. Нас закалило воспитание, уважение к старшим, к учителю, этому мы учим теперь молодежь.

Опытный педагог удостоена ряда наград. Сегодня она посвящает немало времени и общественной деятельности. Дамеш Ариновна много лет возглавляет ОО «Деловые женщины Жанаарки», которое отвечает за ряд проектов в сфере развития гражданского общества. В этом году НПО стало лучшим в области Улытау в номинации по экологическому воспитанию молодежи.