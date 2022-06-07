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Миссия выполнима
Игорь Прохоров

Организация тюркских государств (ОТГ) дала высокую оценку проведенному в Казахстане референдуму.

Международный наблюдатель от Организации тюркских государств Гизмат Гозалов отметил, что миссия по наблюдению за референдумом была организована 2 июня этого года.

По его словам, все участники электорального процесса работали профессионально и заслужили доверие. СМИ предоставили гражданам всю необходимую информацию, связанную с референдумом. Участковые комиссии создали все условия для международных и местных наблюдателей.

– Референдум был хорошо организован, проведен профессионально и без нарушений, – говорит Гизмат Гозалов. – Процедура голосования и подсчет голосов соблюдены, обеспечена прозрачность процесса. Голосование прошло спокойно, случаев незаконного вмешательства административных или правоохранительных органов не зафиксировано.

Никаких препятствий для права свободного голосования также не наблюдалось. Миссия ОТГ подчеркивает активное участие в референдуме национальных наблюдателей, что усилило прозрачность и подотчетность государства перед обществом.

– Наша миссия заявляет об отсутствии нарушений, которые могли бы повлиять на результаты референдума. Мы также отмечаем, что был обеспечен общественный порядок на посещенных нами участках для голования. Миссия не зафиксировала принуждения со стороны политических групп и утечки бюллетеней для голосования во время референдума, – отметил Гизмат Гозалов.

В то же время миссия ОТГ считает целесообразным пересмотреть практику включения граждан, желающих проголосовать на каком-либо участке вне их места постоянной регистрации, путем внесения их в дополнительный список.

– Участковые комиссии осуществляли подсчет голосов в порядке, установленном законодательством РК. Миссия наблюдателей Организации тюркских государств признает полное соответствие референдума международным стандартам и национальному законодательству. Мы в ближайшие дни поделимся подробной оценкой референдума с государствами – членами ОТГ и другими международными организациями, – заключил Гизмат Гозалов.

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