Многодетная мама родила тройню в Костанае

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Сегодня маму с тремя малышами выписали домой. Кроме новорожденных, Акшагуль и Жалгас воспитывают еще пятерых детей. Старшему из них 18 лет, младшей 2 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РСК Костанайской области

Детей назвали Айару, Ардан и Арлан. По словам заместителя главного врача по медицинской части Костанайского перинатального центра Бориса Аутенова, тройни в Костанае - явление не частое. За последние 10 лет это третий случай.

Супруги рассказали, что к пополнению в семействе готовы и тройне нисколько не удивились и очень обрадовались.

Одним из первых с рождением детей семью Абдрахмановых поздравил аким Костаная Марат Жундубаев.

«От всех горожан, от акима области и себя лично разрешите поздравить вас с этим замечательным событием, - сказал глава областного центра. - Мы пережили непростые дни. Костанайцы включились в борьбу с паводками. Сегодня пик паводков нами пройден. И в этот момент в Костанае рождается трое детей. Это чудо! На смену серым дням приходит светлая полоса, и это символично», - сказал он.

Строительная компания подарила семье квартиру в новом доме с полным ремонтом площадью 109 кв. метров. До этого семья жила в арендном жилье без права приватизации - на 58 кв.м. Супруги не сдержали слез радости.