«Моану 2» на казахском языке представили в Астане

Фото: скриншот видео / 24.kz

В столице состоялась премьера анимационного фильма студии Disney «Моана 2» на казахском языке, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Ранее компании Disney и Pixar перевели на казахский язык и осуществили профессиональный дубляж фильма «Головоломка 2». За первые 4 дня показа эта лента собрала более 40 миллионов тенге, установив рекорд среди ранее продемонстрированных картин.

По результатам проката Казахстан занял первое место, оставив позади такие страны, как Кыргызстан, Армения, Грузия, Азербайджан, Узбекистан и Таджикистан.