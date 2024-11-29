«Моану 2» на казахском языке представили в Астане

Кино, Столица
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Персонажей озвучили казахстанские актёры и вокалисты

Фото: скриншот видео / 24.kz

В столице состоялась премьера анимационного фильма студии Disney «Моана 2» на казахском языке, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Ранее компании Disney и Pixar перевели на казахский язык и осуществили профессиональный дубляж фильма «Головоломка 2». За первые 4 дня показа эта лента собрала более 40 миллионов тенге, установив рекорд среди ранее продемонстрированных картин.

По результатам проката Казахстан занял первое место, оставив позади такие страны, как Кыргызстан, Армения, Грузия, Азербайджан, Узбекистан и Таджикистан.

«Мы сейчас объединились с обществом «Қазақ тілі», полностью наше министерство помогает. Отдельно большой план и одним из направлений нашей концепции является создание контента, как можно большего, яркого и интересного на государственном языке. Моана – это один из примеров поиска контента из Гавайев, других регионов, но мы считаем, что есть большой потенциал для создания контента на основе нашей культуры, наших легенд и сказок», - сказал министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.

 

 

 

#казахский язык #премьера #Disney #Моана

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