Мода на этнику

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Серик Кабдулов

Парад казахских национальных костюмов прошел в Атырау.

фото РСК

В шествии приняли участие активисты этнокультурных объединений, ветераны труда, общественные деятели, студенты, воспитанники детских садов. Идею местных властей с удовольствием подхватили многие. Люди пришли на площадь в кажекее и кимешеках, чапанах и камзолах, бешметах и тымаках, жадагае и жаулыках, тюбетейках и тельпеках. Кто-то проявил особо творческий подход, выбрав для шест­вия костюмы воинов, казахских батыров.

Как отметила известный модельер, член Союза художников и Союза дизайнеров РК Камила Жапалова, одежда наших предков отражает особенности исторического развития и формирования казахской нации.

– Казахская национальная одежда начала формироваться примерно пять-шесть столетий назад. С тех пор она многократно изменялась и совершенствовалась, но сохранила традиции и особенности культуры Казахстана, – рассказывает модельер. – Во все времена одежда казахов отличалась обилием декоративных элементов, вышивок. Все это неспроста, ведь они считали, что узоры защищают тело и разум от злых духов. В древности казахи для шитья одежды использовали в основном кожу, шерсть и меха.

Когда в степи стали развивать кочевое скотоводство, в ход пошли войлок и сукно – ткани из шерсти овцы или верблюда. Великий шелковый путь проходил по территории современного Казахстана, поэтому появились шелковые, бархатные, парчовые и атласные ткани.

– Одна из главных особенностей казахского костюма – сочность и яркость цветов. Наши предки использовали крас­ный, зеленый, синий. Платья казашек могут выглядеть стильно и современно. Мировые дизайнеры сегодня все чаще обращаются к восточным мотивам. Наша одежда узнаваема по сложным орнаментам и узорам. У каждого орнамента – свой скрытый смысл. Одежда была практичной и удобной, и казашки всегда стремились быть привлекательными. В современных нарядах этнические мотивы переплетаются с новыми трендами, – отметила Камила Жапалова.

Среди тех, кто отправился на парад, были люди разных возрастов – от года до 80 лет. Многие участники взяли с собой голубые флажки, впереди колонн шли знаменосцы. Первым шел житель села Курылыс Индерского района Парасат Нургалиев – при рос­те 215 см парня можно увидеть издалека.

Один из участников шествия – ветеран спорта Акмырза Батырхаиров. Он пришел на площадь в числе первых в длинном белом чапане и колпаке.

– У меня много казахской национальной одежды – дарят на тоях, юбилеях, просто в знак уважения, – говорит аксакал. – И теперь я ношу только ее. Наши костюмы очень практичны, красивы, я бы даже сказал, что они дают какое-то величие человеку. С удовольствием принимаю участие в параде. Подобные мероприятия не затратны, но очень полезны.

#Атырау #парад #национальные костюмы

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