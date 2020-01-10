Их могло быть гораздо больше, только вот отношение к этому виду спорта стремительно меняется, не позволяя спортсменам принимать участие во многих лицензионных соревнованиях, а также своевременно совершенствовать свою подготовку, чтобы всегда, что называется, быть в форме. Так, практически под занавес спортивного года в Дохе (Катар) прошел 14-й лицензионный чемпионат Азии по стендовой и пулевой стрельбе. В нем приняли участие рекордное количество спортсменов – 931 из 34 стран. Такая активность вполне объяснима, ведь в ходе соревнований было разыграно 38 квот на участие в Олимпиаде-2020. Для казахстанских стрелков это тоже был отличный шанс показать, что у нас создана команда, которая конкурентоспособна на соревнованиях самого высокого уровня. Как и то, что основной принцип, заложенный в систему подготовки спортсменов, работает. А его суть в том, что спортсмены показывают результаты на всех стартах, на которых они выступают. Так вот этот самый результат оказался очень хорошим: из Катара спортсмены Национальной сборной Казахстана по стендовой и пулевой стрельбе привезли 12 медалей, в том числе 6 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовые.
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Модель точного выстрела
Любовь Доброта, Шымкент
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