Модель точного выстрела

Их могло быть гораздо больше, только вот отношение к этому виду спорта стремительно меняется, не позволяя спортсменам принимать участие во многих лицензионных соревнованиях, а также своевременно совершенствовать свою подготовку, чтобы всегда, что называется, быть в форме. Так, практически под занавес спортивного года в Дохе (Катар) прошел 14-й лицензионный чемпионат Азии по стендовой и пулевой стрельбе. В нем приняли участие рекордное количество спортсменов – 931 из 34 стран. Такая активность вполне объяснима, ведь в ходе соревнований было разыграно 38 квот на участие в Олимпиаде-2020. Для казахстанских стрелков это тоже был отличный шанс показать, что у нас создана команда, которая конкурентоспособна на соревнованиях самого высокого уровня. Как и то, что основной принцип, заложенный в систему подготовки спортсменов, работает. А его суть в том, что спортс­мены показывают результаты на всех стартах, на которых они выступают. Так вот этот самый результат оказался очень хорошим: из Катара спортсмены Национальной сборной Казахстана по стендовой и пулевой стрельбе привезли 12 медалей, в том чис­ле 6 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовые.

В упражнении «трап» среди женщин Сарсенкуль Рысбекова (Шымкент) вошла в финал и в упорной борьбе завоевала серебряную медаль, уступив одно очко ливанской спортсменке Бассил Рай. Это одно из упражнений стендовой стрельбы, которое стрелки выполняют стоя на одной линии огня. Мишени при этом вылетают в различных нап­равлениях в угон от стрелка из скрытой траншеи, расположенной перед стрелковой линией. В конце XIX века это упражнение получило название «траншейный стенд», а за рубежом – «трап» от английского trap – ловушка.

Кроме серебряной медали, Сарсенкуль Рысбекова завоевала для национальной команды олимпийскую квоту на участие в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.

В этом же упражнении в командном зачете три спортсменки – Анастасия Давыдова, Мария Дмитриенко и Сарсенкуль Рысбекова – удостоены золотой медали с результатом 341 очко. Шымкентские спортсменки уверенно обошли национальную команду Китая, завоевавшую серебряную медаль с результатом 338 и коман­ду Тайпея, которая набрала 335 очков и получила бронзовую медаль. Так что отрыв наших спортсменов очевиден.

В упражнении «скит» в команд­ном зачете среди мужчин шымкентские спортсмены Владислав Мухамедиев, Давид Почивалов и Александр Мухамедиев удостое­ны бронзовой медали с результатом 357 очков.

От стендовиков не отстают и пулевики, демонстрируя отличную технику, отточенную на тренировках. В упражнении МВ-6 по стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений (50 м) житель Шымкента Юрий Юрков по итогам выступ­ления завоевал олимпийскую лицензию, заняв 6-е место.

– Согласно регламенту олимпийской квалификации, в этой дисциплине на чемпионате Азии разыгрывались три лицензии, – поясняет старший тренер команды Шымкента Сайдулла Юнусметов. – Призерами турнира стали представители Кореи и Китая, уже имеющие по две лицензии, поэтому для Юрия Юркова оказалось достаточно попасть в шестерку лучших. Кроме него, квоты достались спортсменам из Индии и Ирана.

В упражнении МВ-9 среди мужчин алматинец Константин Малиновский завоевал золотую медаль с результатом 625,1 очка, обойдя спортсмена из Китая, которому досталось «серебро».

Точность продемонстрировали и женщины. В упражнении ВП-12 шымкентская спортсменка Фатима Ирназарова (14 лет) уверенно вышла в финал и завоевала золотую медаль. В этом же упражнении в командном зачете Фатима Ирназарова, а также алматинка Александра Садуакасова и Зухра Ирназарова из Шымкента удостоены бронзовой медали с результатом 1605-30х очков.

Бронзовая медаль в этом упражнении досталась в командном зачете среди мужчин казахстанским спортсменам Андрею Худякову и Фаруху Назиркулову из Шымкента, а также Бахтияру Ибраеву из Жамбылской области.

В упражнении ВП-11А MIX среди женщин Александра Садуакасова (Алматы) вошла в финал и в упорной борьбе завое­вала серебряную медаль, уступив лишь спортсменке из Китая, получившей «золото».

Чемпионат Азии показал, что у наших стрелков растет достойная смена – как у пулевиков, так и у спортс­менов по стендовой стрельбе. В упражнении МП-5 среди юниоров шымкентский спортсмен Никита Чирюкин завоевал золотую медаль с результатом 587-17х очков, с большим отрывом обойдя стрелка национальной команды Китая, завоевавшего серебряную медаль. «Бронза» у представителя Кореи. Лучший результат показал Никита Чирюкин и в упражнении МП-10, завоевав золотую медаль с результатом 568-13х очков.

В упражнении «скит» среди юниоров Эдуард Ещенко из Алматы удостоился золотой медали, показав более высокий результат, чем спортсмены из Индии. В этом же упражнении среди юниорок Зоя Кравченко из Шымкента завоевала бронзовую медаль.

Национальная сборная Казахстана по стендовой и пулевой стрельбе, успешно выступив на соревнованиях в Катаре, доказала тем самым свою способность метко стрелять и поражать мишени, заняв общекомандное 5-е место, уступив только Китаю, Индии, Японии и Корее. Это была большая репетиция перед Азиатскими играми 2022 года, которые пройдут в Китае. Казахстанские стрелки планируют принять в них участие в тех же дисциплинах и в том же составе.

Пока же идет усиленная подготовка к участию в Олимпийских играх. Вот только спортсменам и их тренерам обидно, что лицензий всего две, а должно и могло быть гораздо больше. Стрельба – один из самых медалеемких видов спорта, в котором разыгрываются награды в 37 упражнениях (личные и командные). И абсолютно всем понятно, что Олимпийские игры – это самые прес­тижные и ответственные соревнования и в течение всего цикла в приоритете. Но организовать такую подготовку, сетуют в Казахстанской федерации спортивной стрельбы (КФСС), с каж­дым годом становится все сложнее и сложнее. В предолимпийском году резко сократилось финансирование на поездки за границу для участия в соревнованиях топовых спортсменов, на их экипировку, аренду тренировочных баз и прочее. Все это – зона ответственности Национального олимпийского комитета.

В ушедшем году финансирование стрелковых видов спорта составило 25–30% от необходимого уровня. Из-за этого казахстанские стрелки не могли принимать участие в полном объеме в лицензионных Кубках мира, упустив тем самым шанс получить лицензию на участие в Олимпийских играх. Зачастую вместо 20 спортсменов отправляли троих. В итоге спортс­менами упущен шанс показать свой высокий уровень профессионального мастерства. Такое отношение демотивирует стрелков, отбивая желание упорно тренироваться, чтобы показать результат на Олимпиаде, об участии в которой мечтает каждый спортсмен.

На все вопросы о том, почему происходит сокращение финансирования, идут дежурные ссылки на отсутствие денег. При таком подходе в перспективе стрелковые виды спорта могут потерять не только свою привлекательность для притока в него новых людей, но и утратить сложившиеся традиции, сформировавшуюся школу подготовки.

– Такого финансирования, как сейчас, не было с 2005 года, – констатирует заслуженный тренер РК, старший тренер по пулевой стрельбе команды Шымкента Сайдулла Юнусметов. – Где это видано, чтобы маститых спортсменов лишали возможности побороться за олимпийскую лицензию, отказав в командировочных на поездку для участия в соревнованиях?! Финансирование на инвентарь и экипировку штатной олимпийской сборной по пулевой стрельбе в прошедшем теперь году составило менее трети от запланированного объема. Это просто нонсенс!

Естественно, финансирование по остаточному принципу не замедлило сказаться на проведении сборов, организации соревнований внутри страны, подготовке спортсменов. Чтобы провести уже заявленные и внесенные в спортивный календарь турниры, федерация вынуждена искать поддержки у местных властей, просить помощи в организации соревнований. Все это приводит к сбоям и проволочкам, создает нервозные ситуации и сказывается на уровне соревнований.

Что уж там говорить о массовом спорте, привлечении в его ряды подростков. Сейчас эта работа полностью ведется за счет федерации, а ведь это прямой резерв в национальные команды Казахстана. Федерация, чтобы обеспечить преемственность в развитии стрелковых видов спорта, открыла спецклассы для детей из малообеспеченных семей в Нур-Султане, Шымкенте и Алматы. Начинающие спортс­мены проходят общефизичес­кую подготовку, тренировки по пулевой и стендовой стрельбе. Юных стрелков снабжают формой и питанием. Кстати, Асем Орынбай из Алматы и Сарсенкуль Рысбекова из Шымкента постигали азы стрельбы именно в таких классах, еще раз подтвердив важность подобного массового вовлечения детей в спорт, позволяющего находить талантливых и перспективных спортсменов.

– Нам приходится заниматься важным и тяжелым трудом – поиском талантливых детей, подготовкой из них профессионалов. Но потом, увы, их лишают возможности приносить победы коман­де, – возмущается Сайдулла Юнусметов. – Такая негативная тенденция очень четко прослеживается в последнее время. И если ситуация не изменится, будет разрушена та база, которая создана в нашей стране в стрелковых видах спорта. А мы сейчас входим в десятку стран, в которых стрелки на высоте.

Тренеры предупреждают, что сложившуюся десятилетиями модель подготовки стрелков сломать и разрушить можно легко. Уже дошло до того, что с сентября члены штатной нацио­нальной команды по стрелковым видам спорта не получают деньги на питание. Учитывая их невысокую зарплату, это тревожная тенденция. Для спортс­менов питание является важным компонентом общей работы на результат, включающей общефизическую, специальную и даже психологическую подготовку.

Голодный спортсмен будет думать, где ему заработать на жизнь, искать дополнительный источник дохода вместо того, чтобы по полной выкладываться на тренировках, работая на результат. При таком подходе очень легко растерять и сплоченную команду тренеров, профессиональных врачей и неравнодушную научную группу, которая разрабатывает методики подготовки спортс­менов.

Сейчас система отбора спортс­менов тесно связана с научным сопровождением. Нужны замеры параметров состояния спортсменов, советы и консультации, помогающие выводить спортсмена на пик формы. Все эти нюансы, включая общефизическую подготовку стрелков, являются обязательной составляющей успеха. Тренерам необходимы инструменты, как готовить стрелка к важнейшим стартам. Только при таком подходе получается тот высокий результат, который до сих пор демонстрировали наши стрелки.

В 2019 году стрелки Казахстана показали отличный результат. Насколько хватит созданного запаса прочности – вот в чем вопрос. Не получится ли так, что со временем некому будет прославлять нашу страну на мировых аренах?