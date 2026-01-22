Во встрече приняли участие руководитель фракции партии «Amanat» ­Елнур Бейсенбаев, руководитель фракции партии «Ауыл» Серик Егизбаев, руководитель фракции партии «Respublica» Айдарбек Ходжаназаров, руководитель фракции партии «Ақ жол» Азат Перуашев, руководитель фракции Народной партии Казахстана Магеррам Магеррамов, руководитель фракции Общенациональной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов, а также руководитель Представительства Президента в Парламенте Амирбек Оспанбеков.

В ходе встречи Государственный советник поблагодарил партийные фракции за активное участие в формировании базовых подходов к переходу к новому однопалатному Парламенту. По словам Ерлана Карина, проводимая с осени прошлого года разработка конституционной реформы играет важную роль в дальнейшей модернизации институциональных основ государства.

Госсоветник особо остановился на итогах пятого заседания Национального курултая, прошедшего в Кызылорде.

– Само заседание курултая и программное выступление Президента имеют по-настоящему историческое значение. Инициатива Главы государства по глубокой трансформации политических институтов говорит о переходе к принципиально новой конституционной модели, – отметил Ерлан Карин.

В свою очередь руководители фракций выразили свою безусловную поддержку президентских начинаний и высказали готовность продолжить активное участие в осуществлении конституционной реформы.