Женщина не смогла узнать, сколько денег у ее мужа на счету и обратилась в КС

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Конституционный Суд рассмотрит вопрос о доступе супругов к банковской тайне, сообщает Kazpravda.kz

На основании обращения Конституционный Суд проверит на соответствие Конституции пункта 4 статьи 50 Закона «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».

Согласно данной норме, сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть раскрыты только клиенту либо третьему лицу с согласия владельца счета (имущества).

Обратившаяся женщина считает, что это фактически лишает одного из супругов возможности получить информацию о совместных накоплениях и препятствует реализации права на долю в общем имуществе супругов.

Как следует из обращения, при подготовке иска о разделе совместно нажитого имущества после расторжения брака заявительница не смогла получить сведения о финансовых сбережениях бывшего супруга, накопленных в период брака. В связи с этим она обратилась в суд с иском к банкам второго уровня об обязании предоставить соответствующую информацию. Однако суд отказал в удовлетворении требований.

В заседании приняли участие заявительница и ее юридический консультант, представители Палат Парламента, Генеральной прокуратуры, Национального Банка, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, Министерства юстиции, Института законодательства и правовой информации, а также Института парламентаризма.

