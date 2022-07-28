Молодежь, берись за дело!

Южный Казахстан включился в грантовый проект «ZHAS PROJECT».

На реализацию социальных проектов предоставляются гранты в размере до одного миллиона тенге. Для Туркестанской облас­ти выделено 63 гранта.

Проект предназначен для безработной молодежи, людей из малообеспеченных и многодетных семей в возрасте от 18 до 29 лет, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, граж­дан с инвалидностью. В его основе лежит вовлечение молодежи, особенно уязвимых групп, в жизнедеятельность общества.

По информации директора молодежного ресурсного центра Туркестанской области Ерасыла Тулебаева, в проекте могут принять участие молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет из категории NEET, предлагающие реализацию социальных идей. Заявку можно подать на портал www.zhasproject-turkestan.kz с 26 июля до 10 августа.

В Туркестанской области чис­ленность молодежи составляет свыше 473 тыс. человек. Это самый высокий показатель в целом по республике. С начала года на постоянную работу в регионе трудоустроены более 6 000 молодых специалистов.