Молодёжь Карагандинской области активно участвует в экоакции «Таза Қазақстан»

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В экоакции «Молодёжь за чистый Казахстан!» приняли участие 100 горожан.

В этом году исполняется 70 лет нашему любимому городу. Мы – молодёжь - хотим сделать нашу Сарань ещё чище и краше. И готовы взять на себя ответственность за будущее города и страны. Мы постоянно участвуем в экоакциях. Всё лето работали трудовые отряды «Жасыл ел». Призываем всех быть неравнодушными к поддержанию чистоты окружающей среды. Экология будущего зависит от нас с вами, – считает руководитель Молодёжного ресурсного центра Сарани Сәнді Аканова.

Республиканская акция «Таза Қазақстан», инициированная главой государства в начале апреля, получила широкую поддержку казахстанцев. Так, в Сарани в ней приняли участие 360 коллективов, более 12 тысяч жителей. Вывезено 14 тысяч тонн отходов. Очищены от мусора парки и скверы, высажено более 3 тысяч саженцев различных деревьев, проведена уборка памятников истории и культуры.

Экологические акции в регионе будут продолжаться и дальше. Задача – охватить каждый уголок области, сделать города и сёла чистыми и комфортными для проживания.