Система реальных выгод

В этом году по итогам рейтинга востребованности отечественных вузов, проведенного Независимым агентством аккредитации и рейтинга, Кызыл­ординский университет им. Коркыт-ата занял 7-е место. А двумя годами ранее университет впервые вошел в число лучших вузов мира по версии международного рейтинга QS World University Ranking, заняв 1201-е место из 2 963 высших учебных заведений из 104 стран.

Чем главный вуз Приаралья приковал к себе внимание экс­пертов? Одним из факторов высокого признания стало развитие IT-направлений: в университете открыли Институт искусственного интеллекта совместно с Сеульским национальным университетом науки и технологий (SeoulTech). В нем готовят кадры в сфере ИИ, кибербезопасности, информатики и компьютерных наук.

Как рассказала председатель правления – ректор университета Бейбиткуль Каримова, Институт ИИ создан два года назад при финансовой поддержке правительства Республики Корея. Проект уникален тем, что корейская сторона в течение семи лет будет оснащать лаборатории компьютерным парком, а студентов по специальным программам будут обучать преподаватели из SeoulTech.

– В университете обучаются более 11 тысяч студентов, которым преподают около 500 педагогов, – сообщила глава вуза. – Для востребованности наших специалистов в мире технологий будущего мы строим долгосрочную площадку с устойчивыми цифровыми навыками, опорой на доказательные источники и практикой на реальном производстве. Для этого мы перевели административные и академические процессы в цифровую среду. Инфраструктура с локальной сетью кампуса с пропускной способностью до 600 мегабит в секунду в проводном сегменте и до 800 мегабит в секунду по Wi-Fi, более 1 300 единицами вычис­лительной техники, системой прокторинга и лицензионного антиплагиата дисциплинируют обучение, делают его прозрачным по высоким стандартам академической честности.

По ее словам, за счет оцифровки база библиотеки вуза уже со свыше 11 тыс. электронных изданий обеспечивает студентам мгновенный доступ к проверяемым источникам и нормам цитирования по любой дисцип­лине. За последние три года в университет были приглашены 67 иностранных ученых и преподавателей, которые обучают студентов по современным методикам, лабораторным практикам и стандартам оценивания. Так местная молодежь обеспечена современным контентом без «барьера выезда» из Кызылорды.

Такое партнерство образовало систему реальных выгод: студент получает международный контент и диплом, а регион – квалифицированные кадры и быстрый доступ к технологиям.

В вузе действует сеть из 94 филиалов кафедр на предприятиях региона – это дуальные форматы, стажировки и проектные семестры, где будущие кадры учатся решать инженерные задачи «в полевых условиях». Благодаря продуктивности связки «цифровая инфраструктура – доказательная библиотека – производственные площадки» трудоустройство выпускников бакалавриата уже превысило 83%.

Сила

нового поколения

В Институте искусственного интеллекта складывается ощущение, что человек попал не в традиционный вузовский корпус, а в современный исследовательский центр. Здесь вместо аудиторий – суперсовременные лаборатории с серверами из Южной Кореи. На площадках студенты моделируют производственные процессы, проецируют «цифровые двойники» предприятий и отрабатывают практические навыки в виртуальной реальности.

Как сообщил директор инс­титута Нурлан Кулмырзаев, Кызылорда первой в Казахстане начнет готовить инженеров по производству дронов.

– В лаборатории дронов и робототехники стоят реальные беспилотники, роботы и конструкторские комплексы, – рассказал он. – Здесь по принципу open lab студенты работают над проектами и в свободное от занятий время. Ребята пробуют собирать, программировать и тестировать настоящие беспилотники для мониторинга территории. Важно, что студенты предлагают собственные идеи, а преподаватели помогают им воплотить задумки в жизнь. И именно в этом сила нового поколения: они воспринимают искусственный интеллект не как отдельную дисциплину, а как инструмент, который можно применить в культуре, экологии, бизнесе, образовании.

К примеру, ими уже разработаны интеллектуальные агенты, которые помогают в работе ­библиотеки. Одна из ИИ-моделей посвящена Абаю Кунанбае­ву, она отвечает на вопросы о жизни и творчестве великого поэта. Также студенты занимаются задачами по анализу больших данных: моделируют экологические процессы, изучают изменения в состоя­нии воды и воздуха, работают над системами предиктивной аналитики.

Преподаватели отмечают «опережение времени» студентами, которые реальные IТ-продукты начали показывать уже со второго курса обучения. Так, ребята из студии Hub Tech за короткое время реализовали ряд проектов, среди которых образовательные платформы для университетов и колледжей, системы для психологической поддержки студентов, игровые приложения для детей.

– Студенты создали игру LearningCraft, которая помогает дошкольникам осваивать математику через интерактивные задания, и мобильное приложение MathEasy для учеников младших классов, – делится Нурлан Кулмырзаев. – Также разработали систему поддерж­ки студентов и абитуриентов Korkyt Ata AI, телеграм-ассис­тента для консультаций по медицинским вопросам AI Medical Bot и платформу Eco Qogam, которая формирует экологическое сознание у молодежи и вовлекает их в практические акции. Но самым показательным был успех в хакатоне, где команда выиграла с проектом в сфере Govtech! Радует, что ребята сами находят заказы, зарабатывают и внедряют продукты в образование, бизнес и даже государственный сектор. Это и есть показатель: молодежь уже не ждет указаний, а создает будущее своими руками.

Сейчас в Институте ИИ идет работа над проектами, которые могут стать инструментом решения ключевых задач городской среды. Среди них – «Разработка интеллектуальной системы обработки воды озонированием». Ведутся исследования, создаются прототипы, в перспективе эта система сможет анализировать качество воды и управлять процессом очистки. Внедрение ее на водоочистных станциях и в коммунальном хозяйстве позволит повысить экологическую безопасность Кызылорды и области. Кроме того, в хакатонах студенты предлагают решения для «умного города»: системы мониторинга транспорта, контроль коммунальных ресурсов, использование дронов для сельского хозяйства.

Секрет жизнеспособных стартапов

Как отметил руководитель университетского бизнес-инкубатора и глава Kyzylorda Hub Жанарыс Тубекбаев, одна из главных задач – показать молодежи, что их смелые идеи могут и должны превращаться в работающие проекты, которые приносят пользу региону и имеют потенциал для роста.

– Стартапы для студентов стали реальным инструментом для решения конкретных локальных проблем региона, – поясняет Жанарыс Тубекбаев. – К примеру, в ответ на реальные вызовы нашего климата и экономики появляются проекты AgroTech и экологии – по автоматизации теплиц, использованию методов капельного орошения для экономии воды, переработке органических отходов.

В рамках хакатона Smart City Kyzylorda Hackathon родились проекты по улучшению городской среды. Проект команды Nauanix Engineering в области контроля показателей вредных выбросов на производственных площадках EcoDabyl был приз­нан лучшим на международном Demo Day программы EmPower Me в Стамбуле (Турция).

Также студенты предложили IT-решения для развития сферы туризма: мобильные гиды, платформы для бронирования туров по сакральным местам, проекты по развитию этно- и экотуризма. Так, проект TrustViser вобрал в себя все функции АІ гида, навигатора по городу, который помогает туристам получать актуальную информацию о достопримечательностях.

– В Кызылорде стартап – это в первую очередь деятельный пат­риотизм. Это желание и умение молодых людей применять свои знания и талант, для того чтобы сделать жизнь в родном регионе лучше, комфортнее и технологичнее. Именно такой подход к делу рождает самые жизнеспособные стартапы. Потому наша цель – выпускать из вуза не просто дипломированных специалистов, а архитекторов будущего родного края, – резюмировал специалист.