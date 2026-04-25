Молодежь в активе

Организаторы мероприятия сместили акцент на то, чтобы молодежь не просто слушала, а участвовала и пробовала себя в разных направлениях – от экологии до социальной помощи. По словам председателя молодежного крыла «Жастар рухы» при партии «Amanat» Абылая Курметулы, такая подача помогает показать, что волонтерство – не формальность, а часть активной и современной жизни.

– Мы хотели уйти от формата, когда молодежи просто читают лекции о волонтерстве. Здесь важно, чтобы они сами попробовали, пообщались, задали вопросы и увидели, как это работает на практике. Тогда появляется реальный интерес и желание включаться, – рассказал Абылай Курметулы.

Отдельное внимание уделили практическим инициативам. Так, экопроект Jer Eco Hub рассказывает о раздельном сборе отходов и показывает, как правильно сортировать пластик, стекло и бумагу.

Свои проекты представили и другие объединения. UNICEF знакомил с программами поддержки детей и молодежи, рассказывая о вовлечении молодых людей в жизнь города. На площадке общественного фонда SEN Foundation посетители оставляли отпечатки ладоней как символ поддержки и участия. Здесь же говорили о защите животных и ответственном отношении к ним.

Фестиваль дополнили показательные выступления. Сотрудники управления по противодействию наркопрес­тупности демонстрировали работу служебных собак, рассказывая, как именно выяв­ляются запрещенные вещества и как проходят такие операции.

Блогер и фильммейкер Алия Ашим обратила внимание на историческую основу волонтерства.

– Если смотреть шире, волонтерство для нас не что-то новое. В казахской культуре это всегда было частью жизни. Есть понятие «асар», когда люди объединяются и помогают друг другу без ожидания выгоды. Это не про бесплатный труд, это про ответственность и общ­ность. Поэтому сегодня важно не просто участвовать в таких инициативах, а понимать их смысл и продолжать эту традицию, – пояснила Алия Ашим.

Перед участниками фестиваля выступили также блогер и мотиватор Алпамыс Жарылкасынов, координатор по работе с молодежью Детского фонда ООН (UNICEF) Нургазы Шарбану. Участники обсуждали, с чего начинается волонтерство, как найти свое направление и почему важно не бояться делать первые шаги. Спикеры отмечали, что путь в общественную деятельность редко бывает простым, но именно через социальные инициативы формируется уверенность и понимание своих возможностей.