Качественный вклад в мировой прогресс

Провозглашение Организацией Объединенных Наций 2026 года Международным годом добровольцев в целях устойчивого развития (International Volunteer Year – IVY) – это поддержка инициативы Президента Касым-Жомарта Токаева, которую он озвучил на Генеральной Ассамблее ООН еще в 2020-м. Тогда он обратил внимание на то, что в современном мире ключевое значение в эффективном решении актуальных проблем играет активное участие гражданского общества.

В этом контексте деятельность волонтерского движения приобре­тает особую значимость не только как пример вдохновляющей и не имеющей границ человеческой солидарности, но и как реальный инструмент позитивных изменений.

«Мы твердо убеждены, что волонтерство стало созидательной силой добра, способствующей гражданской активности и прогрессу на пути к достижению Целей устойчивого развития. В современном непростом мире добровольцы выполняют важную миссию, защищая жизни, оказывая помощь наиболее уязвимым, укрепляя доверие и солидарность в обществе», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев в своем обращении к участникам Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной открытию IVY.

К этому же событию программа Добровольцев ООН (UNV) приурочила публикацию своего ежегодного Доклада о состоянии волонтерства в мире. Примечательно, что новое исследование сфокусировано, в первую очередь, на оценке вклада добровольчества и его роли в продвижении глобальных результатов в области развития.

Как отмечается в докладе, волонтерство играет ключевую роль в укреплении сообществ, поддержке государственных услуг и продвижении повестки устойчивого развития. Однако подходы к измерению волонтерской деятельности не всегда отражают многообразие вклада и влияния на отдельных людей и сообщества.

«Необходимы более качественные данные для демонстрации ценности волонтерства и стимулирования изменений, – подчеркивается в докладе. – Измерение может мотивировать и расширять возможности организаций и добровольцев, позволяя сообществам брать ответственность за свой вклад и делиться своими историями. Оно также предоставляет лицам, принимаю­щим решения, информацию для формирования политики, законодательства и приоритетов финансирования. Однако, для того чтобы охватить весь спектр вклада и воздействия, которые создают добровольцы, их реальный жизненный опыт, а также местное понимание и ценность, которые сообщества придают волонтерству, необходимы более точные, последовательные и систематические методы измерения».

Как отмечают эксперты, одними только количественными показателями отразить масштабы и глубину влияния волонтерства невозможно, ведь оно способствует развитию во многих секторах способами, часто остающимися незаметными. Нужны инструменты и аналитика, которые помогут сделать качественные выводы о состоянии добровольческого движения, раскрыть и измерить часто упускаемые аспекты (например, такие, как личностный рост, создание социальных связей, вклад в укреп­ление доверия и солидарности).

Признание ценности и измерение вклада добровольцев – как формального, так и неформального – имеет ключевое значение для укрепления глобального понимания волонтерства и его развития в будущем.

Фокус нового доклада в полной мере согласуется с целями и задачами Международного года волонтеров: содействие продвижению и признанию добровольческого движения как значимой силы устойчивого развития. Проведение такого тематического года под эгидой ООН – это возможность переосмыслить значение волонтерства в современном мире.

Повестка ООН до 2030 года часто воспринимается как набор масштабных международных задач для политиков. Но ни одна международная стратегия не сможет работать эффективно, если она не опирается на людей, готовых становиться проводниками изменений на локальном уровне. И часто роль таких «проводников» исполняют волонтеры. Они делают ЦУР более «приземленными» и понятными, показывая, что для реальных изменений, которые зафиксированы в международных декларациях, необходимы люди, готовые вовлекаться в решение конкретных проблем здесь и сейчас.

«Волонтерство лежит в основе того, как сообщества справляются с многочисленными и взаимосвязанными кризисами, затрагивающими современный мир. Оно соединяет отдельных людей, сообщества и институты через формальные структуры и неформальные сети. Волонтерство является гибким и постоянно развивающимся явлением, нередко возникающим для устранения системных пробелов и вносящим вклад не только в оказание помощи, но и в укреп­ление социальной сплоченности, устойчивости сообществ и мира. Волонтерская деятельность во время кризисов включает, но не ограничивается непосредственными мерами реагирования, создавая новые многогранные возможности для продвижения мира и развития», – подчеркивается в докладе.

В Казахстане добровольческое движение рассматривается как важный элемент общественной устойчивости и развития, его системная поддержка стала важной частью государственной политики. Норма о поддержке и поощрении волонтерства даже включена в текст новой Конституции РК, закрепляя на высшем законодательном уровне это направление деятельности как стратегическое для страны.

Такой подход существенно повлиял на повышение активности и видимости волонтеров: если в 2020 году в Казахстане насчитывалось 50 тыс. волонтеров, то в 2025-м число людей, активно задействованных в волонтерской деятельности, приблизилось к 300 тыс., включая 6 000 «серебряных» волонтеров. В стране работают более 800 волонтерских организаций. По данным опросов Казахстанского института общественного развития, чаще всего в волонтерство вовлечены молодежь 18–28 лет, жители городов и люди с высшим образованием.

Наша страна также активно продвигает развитие международного взаимодействия в рамках волонтерской деятельности. Казахстан тесно работает с Программой добровольцев ООН, а также развивает волонтерское движение в рамках других международных организаций, таких как ШОС, СВМДА, СНГ, и других. По инициативе Президента учреждена международная премия «Волонтер года», лауреатами которой уже стали 297 человек из Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана­ и России.

Международное волонтерство сегодня становится важным инструментом укрепления доверия между государствами и народами, развития межкультурного диалога и формирования горизонтальных связей в мире, где политическая напряженность и конфликты продолжают нарастать. Во многих случаях именно человеческая солидарность оказывается тем ресурсом, который позволяет сохранять устойчивость в кризисные периоды.

В этом контексте Международный год добровольцев в целях устойчивого развития – это не символический жест, а призыв к глобальному разговору о том, каким должен быть мир будущего, какую роль в обеспечении устойчивого мира и прогресса способны играть обычные люди и как поддержать и направить эту созидательную гражданскую силу.