Волонтеры поддержали республиканскую акцию по сохранению культурного наследия

Фото: МКИ

В рамках инициатив Главы государства по случаю Международного года волонтеров в Казахстане прошла республиканская акция «Мәдени мұраны бірге сақтайық», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Организатором выступил Гражданский Альянс Казахстана в рамках общенациональной программы «Таза Қазақстан» и концепции «Адал азамат».

Акция приурочена к Международному дню памятников и исторических мест, ежегодно отмечаемому 18 апреля. В этот день во всех регионах Казахстана прошли волонтерские мероприятия по очистке, благоустройству и приведению в порядок объектов историко-культурного наследия.

Параллельно была организована широкая информационно-просветительская кампания, направленная на повышение осведомленности граждан и вовлечение населения в процессы сохранения национальных ценностей.

Старт акции дали в Жамбылской области на территории дворцового комплекса «Акыртас», который входит в список Всемирного наследия «ЮНЕСКО». Одним из ключевых результатов стало создание устойчивой региональной инфраструктуры волонтерского движения.

Во всех 20 регионах страны открыты клубы «Madenietti Mura волонтерлері», которые на постоянной основе будут осуществлять деятельность в сфере сохранения историко-культурного наследия и развития гражданской активности.

Основная цель акции – консолидация усилий государства, институтов гражданского общества и местных сообществ в вопросах сохранения историко-культурного наследия, формирования экологической культуры и развития ответственного отношения к окружающей среде.