Тепло, подаренное детям

Группа волонтеров из Астаны посетила Центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах, управления образования Акмолинской области, или, как еще называют это учреждение, Аккольский детский дом, чтобы подарить ребятишкам радостные минуты.
...В детском доме Акколя этот день начался как обычно. Но атмосфера изменилась к обеду: к детишкам приехали гости, которые привезли много чего интересного. Коробки с игрушками, сладостями, средствами гигиены – все эти желанные дары быстро нашли своих маленьких адресатов. Но, как оказалось, ребятишки ожидали не столько подарков, сколько общения и праздника. И он удался.
Веселые аниматоры организовали во дворе детского дома игры, конкурсы, устроили танцы. Смех звучал так громко, что, казалось, его слышал весь городок. Даже самые скромные и замкнутые ребята постепенно включались в происходящее – сначала осторожно, а потом уже без стеснения, с сияющими глазами.
Поездка состоялась по инициативе Фарида Киреева, основателя общественного фонда «Твори добро со мной». Сам выпускник детского дома, он как никто другой знает, как важно детям ощущать тепло, внимание и заботу. Причем не только со стороны воспитателей и педагогов, но и тех, кто приходит к ним в гости из «большого» мира.
– Наш фонд не только организовывает праздники в детских домах. Мы помогаем людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Хотим привлечь как можно больше казахстанцев с добрыми сердцами, чтобы помочь всем, кто обращается за помощью, – говорит Фарид.
К поездке присоединился и столичный бизнесмен, владелец одного из популярных детских кафе Иван Дулин, который, в свою очередь, пригласил с собой своих друзей, компаньонов. А еще привез профессионального повара, приготовившего для ребят в огромном казане вкуснейший плов прямо на костре.
Приехали и аниматоры с инвентарем для активных игр. А еще в Акколь прибыла солистка «Астана Опера» Дарига Мусаева, буквально заворожившая своим голосом юных слушателей.
– Сегодня мы подарили немного счастья детям. Я искренне радуюсь, когда вижу улыбки детишек. Мы продолжим наши поездки в детские дома и обязательно будем устраивать для ребятишек праздники, – заверил Иван Дулин.
Самым важным, пожалуй, стали даже не игры и конкурсы. Это общение. Волонтеры разговаривали с детьми. Делились своими историями о том, как они шли к своим целям, ошибались, поднимались, верили. Это были не лекции, а разговоры по душам. Те самые, которых так не хватает.
– Посещение детского дома волонтерами играет важную роль как для самих ребят, так и для общества в целом. В условиях, когда воспитанникам часто не хватает индивидуального внимания и эмоциональной поддержки, участие неравнодушных людей становится особенно ценным. Прежде всего волонтеры дарят детям живое общение. Простые разговоры, совместные игры, помощь с учебой или творческие занятия помогают ребенку почувствовать себя нужным и интересным. Это способствует развитию уверенности в себе, снижает чувство одиночества и формирует доверие к окружающим, – говорит директор центра Ботагоз Абдрахманова.
Кроме того, считает она, волонтеры могут стать для детей примером для подражания. Они демонстрируют альтернативные жизненные пути, делятся опытом, вдохновляют на получение образования и развитие навыков. Иногда именно такие встречи помогают ребенку определиться с будущей профессией или поверить в свои силы.
– Не менее важен и вклад в социализацию. Общаясь с разными людьми, дети учатся строить отношения, понимать эмоции других, работать в команде. Это особенно важно для их дальнейшей жизни вне стен детского дома. Самим волонтерам такой опыт тоже приносит пользу. Он развивает эмпатию, ответственность и умение ценить простые вещи. Люди начинают по-другому смотреть на мир, становятся более осознанными и социально активными, – считает Ботагоз Абдрахманова.
Возможно, кто-то скажет: «Что изменит один праздник?» Но для этих детей такие дни – не просто развлечение. Это напоминание о том, что о них помнят, что они важны, что за пределами привычных стен есть люди, готовые делиться добротой. Судя по улыбкам малышей и ребят постарше, этот день они запомнят надолго. А кто-то из них, возможно, – навсегда.