Тепло, подаренное детям

Волонтёрское движение
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Группа волонтеров из Астаны посетила Центр поддерж­ки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах, управления образования Акмолинской облас­ти, или, как еще называют это учреждение, Аккольский детский дом, чтобы подарить ребятишкам радостные минуты.

фото предоставлено ОФ «Твори добро со мной»

...В детском доме Акколя этот день начался как обыч­но. Но атмосфера изменилась к обеду: к детишкам приехали гости, которые привезли много чего интерес­ного. Коробки с игрушками, сладостями, средствами гигие­ны – все эти желанные дары быстро нашли своих маленьких адресатов. Но, как оказалось, ребятишки ожидали не столько подарков, сколько общения и праздника. И он удался.

Веселые аниматоры организовали во дворе детского дома игры, конкурсы, устроили танцы. Смех звучал так громко, что, казалось, его слышал весь городок. Даже самые скромные и замкнутые ребята постепенно включались в происходящее – сначала осторожно, а потом уже без стеснения, с сияющими глазами.

Поездка состоялась по инициативе Фарида Киреева, основателя общественного фонда «Твори добро со мной». Сам выпускник детского дома, он как никто другой знает, как важно детям ощущать тепло, внимание и заботу. Причем не только со стороны воспитателей и педагогов, но и тех, кто приходит к ним в гости из «большого» мира.

– Наш фонд не только организовывает праздники в детских домах. Мы помогаем людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Хотим привлечь как можно больше казахстанцев с добрыми сердцами, чтобы помочь всем, кто обращается за помощью, – говорит Фарид.

К поездке присоединился и столичный бизнесмен, владелец одного из популярных детских кафе Иван Дулин, который, в свою очередь, пригласил с собой своих друзей, компаньонов. А еще привез профессионального повара, приготовившего для ребят в огромном казане вкус­нейший плов прямо на костре.

Приехали и аниматоры с инвентарем для активных игр. А еще в Акколь прибыла солистка «Астана Опера» Дарига Мусаева, буквально заворожившая своим голосом юных слушателей.

– Сегодня мы подарили немного счастья детям. Я искренне радуюсь, когда вижу улыбки детишек. Мы продолжим наши поездки в детские дома и обязательно будем устраи­вать для ребятишек праздники, – заверил Иван Дулин.

Самым важным, пожалуй, стали даже не игры и конкурсы. Это общение. Волонтеры разговаривали с детьми. Делились своими историями о том, как они шли к своим целям, ошибались, поднимались, верили. Это были не лекции, а разговоры по душам. Те самые, которых так не хватает.

– Посещение детского дома волонтерами играет важную роль как для самих ребят, так и для общества в целом. В условиях, когда воспитанникам часто не хватает индивидуального внимания и эмоциональной поддержки, участие неравнодушных людей становится особенно ценным. Преж­де всего волонтеры дарят детям живое общение. Простые разговоры, совместные игры, помощь с учебой или творческие занятия помогают ребенку почувствовать себя нужным и интересным. Это способствует развитию уверенности в себе, снижает чувство одиночества и формирует доверие к окружающим, – говорит директор центра Ботагоз Абдрахманова.

Кроме того, считает она, волонтеры могут стать для детей примером для подражания. Они демонстрируют альтернативные жизненные пути, делятся опытом, вдохновляют на получение образования и развитие навыков. Иногда именно такие встречи помогают ребенку определиться с будущей профессией или поверить в свои силы.

– Не менее важен и вклад в социализацию. Общаясь с разными людьми, дети учатся строить отношения, понимать эмоции других, работать в команде. Это особенно важно для их дальнейшей жизни вне стен детского дома. Самим волонтерам такой опыт тоже приносит пользу. Он развивает эмпатию, ответственность и умение ценить простые вещи. Люди начинают по-другому смотреть на мир, становятся более осознанными и социально активными, – считает Ботагоз Абдрахманова.

Возможно, кто-то скажет: «Что изменит один праздник?» Но для этих детей такие дни – не просто развлечение. Это напоминание о том, что о них помнят, что они важны, что за пределами привычных стен есть люди, готовые делиться добротой. Судя по улыбкам малышей и ребят постарше, этот день они запомнят надолго. А кто-то из них, возможно, – навсегда.

#волонтеры #волонтерство #Центр поддерж­ки детей #Твори добро со мной

