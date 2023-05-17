Молодо, но совсем не зелено

Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев встретился с председателем жюри конкурса Аскаром Жумадильдаевым, который специально приехал в регион, и пожелал ему провести мероприятие на высоком уровне.

– Прежде всего выражаю искреннюю признательность Вам и казахстанской Ассоциации учителей математики за активное участие в подготовке к конкурсу, в его организации, – сказал он. – Впервые в 2019 году он был проведен в Казахстане на международном уровне как раз по Вашей инициативе. В прошлом году во время встречи с активной молодежью я принял решение о проведении этого мероприя­тия в нашем регионе. И сегодня в Кызылорде собралась талантливая молодежь, прошедшая предварительный жесткий отбор. Надеюсь, конкурс будет способствовать повышению уровня знаний молодежи и установлению дружеских взаимоотношений между странами.

На конкурс подано около 1 700 заявок. Помимо математиков из всех регионов нашей страны, зарегистрированы участники из Кыргызстана, Узбекистана и России. По итогам отбора 100 участников прошли в финальный этап. Кто окажется сильнейшим юным математиком – пока интрига, у многих участников очень высоки шансы выйти в лидеры соревнований. У кызылординских, кстати, тоже.

– На сегодняшний день из 295 организаций образования области 47 обучают по углубленному естественно-математическому направлению, – отметили в акимате области. – Всего в регионе работают 1 627 учителей математики. Расширяется инфраструктура системы образования в целом. В рамках национального проекта «Комфортная школа» в ближайшие три года в регионе будет построена 21 школа на 15 100 мест общей стоимостью 100 миллиардов тенге. В этом году начнется строительство 10 учебных заведений.

При поддержке Главы государства по предложению акимата области в Кызылорде в перечень школ, финансируемых за счет средств Фонда поддержки образования, включено строительство физико-математической школы-интерната для одаренных детей на 400 мест с общежитием на 300 мест. Стоимость строительства составит 7,9 млрд тенге.

– В данный список также включено завершение строительства еще четырех школ по области на 1 775 мест, – уточнили в областном акимате. – Это школы № 101 им. Муслимова, № 2 в поселке Абай, школа на 600 мест вдоль трассы на Жезказган, а также на 250 мест в селе Байсын Шиелийского района. Все строительные работы будут завершены в текущем и следующем годах.