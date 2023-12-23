Монополисты вернули казахстанцам 20 млрд тенге

Экономика
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С 1 января будет автоматизирован механизм государственного контроля в рамках системы управления рисками, проверки будут назначаться без участия человека, передает Kazpravda.kz

Фото: https://www.shutterstock.com/ Источник: https://ranking.kz/reviews/industries/monopolisty-pod-kontrolem-kazahstantsam-vernuli-20-milliardov-tenge.html

Комитет по регулированию естественных монополий (КРЕМ) МНЭ РК в текущем году обеспечил возврат потребителям около 20 млрд тенге, сообщает Ranking.kz.

С 4 сентября 2023 года введена в действие обновлённая версия база "Монополист" (БМ), которая повысила прозрачность и открытость всего процесса тарифообразования - от направления заявок на утверждение тарифных смет и инвестиционных программ в цифровом формате, публикации объявлений о проведении публичных слушаний, утверждения тарифов и их изменений до отчётности по исполнению тарифных смет и инвестиционных программ.

Эта мера направлена на снижение возможных коррупционных рисков до минимума путём исключения взаимодействия представителей субъектов естественных монополий (СЕМ) с сотрудниками контролирующих органов.

Вместе с тем постатейное заполнение затратной части тарифной сметы в обновлённой версии БМ обеспечивает возможность проведения анализа и сверки данных, а также самостоятельного мониторинга цен и тарифов потребителями и всеми заинтересованными лицами.

Новая версия БМ интегрирована с другими государственными базами данных и электронными закупочными площадками, что даёт возможность сверки отчётных данных, представляемых СЕМ, на предмет их достоверности.

Кроме того, с 1 января 2022 года закупки СЕМ полностью переведены в электронный формат, интегрированный с информационной системой НПП "Атамекен" — "Единое окно закупок".

Все эти меры помогают повысить прозрачность процедуры закупок и обеспечить добросовестную конкуренцию среди потенциальных поставщиков.

Вместе с тем в целях усиления контроля за деятельностью монополистов с 1 января 2024 года будет автоматизирован механизм государственного контроля в рамках системы управления рисками (СУР), проверки будут назначаться без участия человека.

Результат — максимальная прозрачность деятельности СЕМ и контролирующих органов перед потребителями, что, в свою очередь, гарантирует бесперебойное получение качественных услуг и защиту потребительских прав.

#монополисты #потребители #коммунальные услуги #МНЭ РК

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