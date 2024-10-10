Монумент погибшим лесникам установили в области Абай

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Автор композиции – известный скульптор из Семея Нурбол Калиев. Восьмиметровый монумент на гранитном пос­таменте увековечил память работников резервата «Семей орманы», которые бесстрашно шагнули навстречу огненной стихии в прошлом году. Выполненный из бронзы монумент украшен барельефами, здесь написаны имена 14 погибших – это символ вечного признания их мужест­ва и самоотверженности.

Аким области Абай Нурлан Уранхаев на церемонии открытия отметил, что памятник будет служить напоминанием о том, насколько хрупка и бесценна жизнь человека.

– Мы собрались, чтобы почтить память тех, кто ценою своей жизни исполнил профессиональный и человеческий долг. Преклоняя головы и отдавая дань уважения, мы открываем этот памятник – символ нашей глубочайшей скорби и безмерного уважения. Проявив мужество и героизм, наши земляки не дрогнули перед огненной стихией и сделали все возможное. Они верно служили своей стране, профессионально выполняли свою работу. Вечная память нашим героям! – сказал Нурлан Уранхаев.

– С момента тех трагичес­ких событий мы не перестаем ощущать поддержку со стороны государства, – отметила родственница одного из погибших Арай Амирханова. – Каждый из нас понес невосполнимую утрату: потерял супруга, сына, брата или другого близкого человека. Когда мы впервые встретились с Касым-Жомартом Кемелевичем, он сказал, что мы получим всю необходимую поддержку. Выражаю огромную благодарность нашему Президенту и нашему народу. Считаю открытие памятника еще одним проявлением уважения к тем, кого мы потеряли.