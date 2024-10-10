Монумент погибшим лесникам установили в области Абай

Свежий выпуск
2
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Памятник расположен на республиканской трассе близ села Михайловка, неподалеку от Камышенского лесничества в Бородулихинском районе.

фото автора

Автор композиции – известный скульптор из Семея Нурбол Калиев. Восьмиметровый монумент на гранитном пос­таменте увековечил память работников резервата «Семей орманы», которые бесстрашно шагнули навстречу огненной стихии в прошлом году. Выполненный из бронзы монумент украшен барельефами, здесь написаны имена 14 погибших – это символ вечного признания их мужест­ва и самоотверженности.

Аким области Абай Нурлан Уранхаев на церемонии открытия отметил, что памятник будет служить напоминанием о том, насколько хрупка и бесценна жизнь человека.

– Мы собрались, чтобы почтить память тех, кто ценою своей жизни исполнил профессиональный и человеческий долг. Преклоняя головы и отдавая дань уважения, мы открываем этот памятник – символ нашей глубочайшей скорби и безмерного уважения. Проявив мужество и героизм, наши земляки не дрогнули перед огненной стихией и сделали все возможное. Они верно служили своей стране, профессионально выполняли свою работу. Вечная память нашим героям! – сказал Нурлан Уранхаев.

– С момента тех трагичес­ких событий мы не перестаем ощущать поддержку со стороны государства, – отметила родственница одного из погибших Арай Амирханова. – Каждый из нас понес невосполнимую утрату: потерял супруга, сына, брата или другого близкого человека. Когда мы впервые встретились с Касым-Жомартом Кемелевичем, он сказал, что мы получим всю необходимую поддержку. Выражаю огромную благодарность нашему Президенту и нашему народу. Считаю открытие памятника еще одним проявлением уважения к тем, кого мы потеряли.

#область Абай #акимат #лесники #монумент #резерват «Семей орманы»

Популярное

Все
Дело о громком убийстве подростка в Алматинской области взято на особый контроль
Нарушения водного законодательства выявлены в ходе прокурорской проверки в ЗКО
В области Жетысу подключили к природному газу Алгабасский сельский округ
Музей под открытым небом планируют создать в Атырау
В области Жетысу подключили к природному газу Алгабасский сельский округ
До конца года начнет действовать трасса на Кандыагаш в Актюбинской области
Зал первооткрывателя Ботая
Интеллектуальные системы помогут обеспечить безопасное управление транспортной инфраструктурой
Призер международного фестиваля из Державинска
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Безопасность превыше всего
Нужны дополнительные мощности
Кадры для атомной отрасли
Ждут туристов в Атырау
Primus inter pares
Казахстанский дизайнер создал одноразовый чемодан для туристов
Без атомной генерации энергопереход не состоится
До 5 апреля 2025 года казахстанцы должны установить номерные знаки на свои мопеды
Президент подписал поправки по вопросам дорожной безопасности
Не остаться бы сырьевым придатком
Касым-Жомарт Токаев принимает участие в форуме депутатов маслихатов
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
Страховые компании Костаная на грани разорения
Царь-рыбу – легендарного сибирского осетра – пробуют вернуть в Черный Иртыш
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Труба пока не готова
На энергетической безопасности экономить... опасно
Перуашев прокомментировал задержание своего заместителя
Казахстанцы просят изменить призывной возраст срочников
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
В Атырау появится дендрологический парк
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
Недостроенные объекты и жилье принимал акимат Жезказгана
В режиме мозгового штурма: ERG провела первый в Казахстане хакатон в алюминиевой отрасли
Как рождается мирный атом
Участие в голосовании – проявление гражданской ответственности
Более 170 тонн картофеля без сертификатов пытались завезти в Казахстан из России
Преимущества АЭС разъяснили молодежи
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Костанайскую область

Читайте также

Под угрозой срыва
Успеть до следующего паводка
Жилье – молодым: очередной этап ипотечной программы «Алатау…
Готовят водные проекты

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]