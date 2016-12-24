​Мороз туристу не помеха

Свежий выпуск
431
Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

На суд жюри были представлены авторские образовательные программы, проверялись знания психологии, умение проводить уроки краеведения в игровой форме. Лучшими признаны турорганизаторы из Бокейординского, Бурлинского и Акжаикского районов. Следующим этапом соревнований станет конкурс, который будет проходить в рамках семинара по зимнему туризму. Учителя примут участие в тренингах по лыжному туризму и спортивному ориентированию. Приобретенные навыки они будут использовать, когда поведут ребят в зимние походы.

В сельских округах впервые разработаны маршруты «От школы – к школе», а старшеклассники отправятся в походы на несколько дней. Для этого приобретаются дополнительное оснащение и утепленные палатки. Как рассказал директор областного детско-юношеского центра туризма и экологии кандидат педагогических наук Виктор Фомин, в регионе созданы условия для занятий туризмом в течение всего года. Мастер-классы проводятся на сложных лыжных трассах с многочисленными препятствиями, серпантинами, спусками и подъемами. Здесь также тренируются участники предстоящих республиканских и международных соревнований. А на турбазах к зимним каникулам подготовлены пункты проката, катки и горки. 

Популярное

Все
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Парадоксы автомобильного рынка
«Астана», «Тобол» и «Бешикташ»
Атакуют боевые хомячки
Повышение зарплат - новости с августовской конференции
"Клад" со 115 млн тенге выкопали из навоза в Алматы
Почему школы не готовы к новому учебному сезону?
По маршруту недовольства
Усилить позитивный импульс
Работа над ошибками
Жители села Кызылту уже пятый год не могут получить обещанный доступ к газу
Сжёг лес - ограничение свободы на четыре года
Досрочно завершилась выставка-ярмарка из Таджикистана в Астане
Исцеляющая сила искусства
Казахстан завоевал 2 медали на чемпионате мира по пулевой стрельбе
ДТП с тремя погибшими произошло в Карагандинской области
«Не можешь делать – не берись!»
55 видов услуг будут бесплатно оказывать алматинцам сервисные центры полиции
Количество грантов на подготовку в резидентуре увеличено на 70% в Казахстане
Технологии в помощь
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
11 человек утонули вместе в реке Сырдарья: подробности рассказали в акимате
«Ордабасы» упрочил лидерство
Сразу 11 человек утонули в реке в Туркестанской области – предварительная информация ДЧС
Оазис на дне Арала
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Выборы акимов: первые ласточки президентских реформ
Последняя смена. Хронология событий на шахте "Казахстанская"
В бассейн за здоровьем
Янтарный приз ансамбля «Айгөлек»
Спикер Сената встретился с экспертами проекта "Школа аналитики"
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Рабочий Наурзумского заповедника Костанайской области пострадал при пожаре
Как выучить язык и обрести друзей
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане
Токаев и Рахмон осмотрели выставку народного творчества Таджикистана
Группу вымогателей с криминальными связями удалось осудить спустя 7 лет в Астане
Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите БРИКС
Компания "КТЖ-Грузовые перевозки" скрыла сход локомотива в ЗКО
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
Ожила и родила: в Астане прошли уникальные роды
Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Пожар в ЖК в Алматы: выпрыгнувших девушек могли спасти огнеборцы
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
Когда объявят список обладателей образовательных грантов в РК
Смаилов встретился с предпринимателями из нескольких регионов
Казахстанцам напомнили о необходимости поставить на учет собак и кошек
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Новый пожар произошел в резервате "Семей орманы"
Самый охраняемый завод Казахстана впервые за многие годы показал свое производство ядерного топлива для реакторов АЭС
Президент наградил посмертно орденом "Айбын" учителя НВП школы Астаны
Антикор ищет волонтеров
Неразрешенные налоговые проверки бизнесменов пресек Антикор

Читайте также

Фундамент суверенитета
Гарант независимости
Культурные узы крепчают
К высочайшим стандартам

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]