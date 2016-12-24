​Мороз туристу не помеха

На суд жюри были представлены авторские образовательные программы, проверялись знания психологии, умение проводить уроки краеведения в игровой форме. Лучшими признаны турорганизаторы из Бокейординского, Бурлинского и Акжаикского районов. Следующим этапом соревнований станет конкурс, который будет проходить в рамках семинара по зимнему туризму. Учителя примут участие в тренингах по лыжному туризму и спортивному ориентированию. Приобретенные навыки они будут использовать, когда поведут ребят в зимние походы.

В сельских округах впервые разработаны маршруты «От школы – к школе», а старшеклассники отправятся в походы на несколько дней. Для этого приобретаются дополнительное оснащение и утепленные палатки. Как рассказал директор областного детско-юношеского центра туризма и экологии кандидат педагогических наук Виктор Фомин, в регионе созданы условия для занятий туризмом в течение всего года. Мастер-классы проводятся на сложных лыжных трассах с многочисленными препятствиями, серпантинами, спусками и подъемами. Здесь также тренируются участники предстоящих республиканских и международных соревнований. А на турбазах к зимним каникулам подготовлены пункты проката, катки и горки.