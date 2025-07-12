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В Казахстане растут цены на мороженое. Во втором квартале текущего года его стоимость выросла на 13,5%. Это данные Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК в сравнении с апрелем–июнем прошлого года. Показатель роста цен на такую продукцию оказался выше уровня продовольственной инфляции. В июне индекс потребительских цен на мороженое показывал удорожание на 1,9% в сравнении с маем.

Судя по динамике данных за последние два года, наиболее ощутимый рост цен на мороженое и щербет в РК наблюдался в первой половине 2023-го: всплеск сразу на 33,5%. Далее повышение стоимости происходило каждый квартал, но уже не такое значительное. В прошлом году эта продукция росла в цене более сдержанно: в пределах 8%–12%.

Предпосылками для удорожания главного лакомства лета в рознице стало увеличение цен со стороны производителей. По данным информационно-аналитической системы «Талдау» БНС, в конце прошлого года предприятия, специализирующиеся на выпуске мороженого, начали поставлять товар по ценам на 16,9% выше, чем годом ранее. Самые крупные производители мороженого в стране — ТОО «Шин-Лайн» (Алматинская область), ТОО «Балмуздак» (Туркестанская область) и ТОО «Эмиль Фабрика мороженого» (Восточно-Казахстанская область).

На ценовую ситуацию на казахстанском рынке мороженого повлияли и импортные поставщики. В первом квартале текущего года цены поступлений этой продукции из-за границы увеличились на 6,3%. Летом 2024-го рост также был заметным: на 10,4%.

К слову, импорт играет не слишком большую роль на внутреннем рынке мороженого в РК. По данным БНС, доля импортных поставок в январе–апреле текущего года составляла всего 15,4% от общих ресурсов этой продукции. За четыре месяца этого года в страну ввезли всего 3 тыс. тонн мороженого, а за весь прошлый год — около 12,9 тыс. тонн. Основу ресурсов — 84,6% — составляло отечественное производство.

Важно, что в текущем году казахстанские производители мороженого нарастили свою долю на внутреннем рынке и увеличили экспорт сразу на 41,6%. Таких результатов удалось добиться благодаря ощутимому росту производства: плюс 28,3% за январь–апрель. Судя по статистическим отчётам, за этот период в стране было выпущено 16,6 тыс. тонн мороженого.

Если бы не экспорт, такого объёма вполне хватило бы для обеспечения потребностей казахстанцев. За четыре месяца на внутреннем рынке было реализовано 15,3 тыс. тонн мороженого. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года можно говорить о росте объёма реализации на внутреннем рынке в целом на 18,8%.

Годовая динамика этого индикатора свидетельствует о том, что ёмкость рынка мороженого в Казахстане планомерно растёт. Если в 2019-м в стране было продано только 38 тыс. тонн такой продукции, то по итогу прошлого года — уже 54 тыс. тонн, то есть в полтора раза больше.

Потребление холодного лакомства в стране менялось неравномерно. Так, если за самый жаркий третий квартал 2019 года каждый казахстанец съедал 601 грамм мороженого, то в аналогичном периоде 2024-го потребление увеличилась лишь до 626 граммов. В пересчёте на стандартное эскимо весом в 70 граммов выходит, что за три летних месяца жители РК в среднем съедают 9 штук.

В целом за 2024-й на каждого казахстанца в среднем пришлось по 1,8 кг мороженого. Наиболее актуальные данные по потреблению в текущем году БНС опубликовало только за первый квартал. Зимой казахстанцы ожидаемо потребляли намного меньше мороженого: всего 324 грамма за три месяца в среднем на человека — на 10,2% больше, впрочем, чем в январе–марте 2024-го.