30-градусные морозы надвигаются на Казахстан

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По данным метеорологов, в начале недели западная и северная части республики будут под влиянием циклона и связанными с ним атмосферными фронтальными разделами, пройдут осадки в виде дождя и снега.

"6 декабря на севере страны прогнозируется сильный снег, ожидаются гололед, метель. Лишь на юге, юго-востоке Казахстана ожидается погода без осадков", – сообщили синоптики.

7 декабря с северо-западным холодным вторжением антициклона по всей республике ожидаются погода без осадков и резкое понижение температуры воздуха: ночью на западе, в центре и на востоке страны – до 10-18 мороза, на северо-западе и севере республики – до 25-33 мороза, на юге – до 5-13 мороза. По Казахстану ожидаются туманы и усиление ветра.