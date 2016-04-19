​Мощь. Величие. Память

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Фарида АХМЕТОВА

Уникальными можно считать экспозиционные залы, ставшие дополнительной особенностью структурного и архитектурного облика здания. Это залы Вооруженных сил Республики Казахстан, периодических выставок, «Древность – XIX век», а также зал военной истории XX века, оружия XX–XXI веков, изобразительного искусства и атриум «История военного дела Казахстана».

В атриуме представлена серия барельефов, отражающая прочность исторических уз, переплетение минувших эпох с динамикой современных процессов в сфере обороноспособности. Барельефы отражают особенности снаряжения и видов вооружений воинов-кочевников. Центральная композиция с фигурой Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами страны в окружении казахских батыров и современных воинов символизирует верность славным традициям «Мәңгілік Ел».

В зале Вооруженных сил РК представлены экспозиции всех видов войск ВС – Сухопутных, Сил воздушной обороны и Военно-морских сил. Там же представлены первый казахстанский снаряд, макеты танков, военных самолетов, вертолетов и кораблей. Среди них танк Т-72, штурмовик Су-25, малый корабль «Торнадо» и другие.

В экспозиции зала периодических выставок находится коллекция салона элитного антиквариата «Ампир». Здесь посетители музея могут увидеть национальный антиквариат, имеющий историческое значение в культурном наследии Казахстана, и авторские скульптуры музея тюркской истории – редчайшие памятники археологии (IV–III тыс. до н. э.) и этнографии (XIX – начало XX века).

В зале «Древность – XIX век» показана история развития оружейного мастерства казахского народа. Здесь представлены экс­понаты, которые были найдены на территории Казахстана, начиная с каменного века.

В зале военной истории XX века демонстрируются экспонаты, связанные со всеми основными этапами военной и боевой истории нашей страны. В зале есть специальные и уникальные экспозиции о деятельности автономного государственного образования «Алаш Орда», о Великой Отечественной войне, а также об участии казахстанцев в советско-афганской войне 1979–1989 годов.

В зале оружия XX–XXI веков представлены экспонаты двух столетий. В ходе экскурсии гости музея могут ознакомиться с различными видами вооружения – пистолетами, автоматами, гранатометами, пулеметами, а также боеприпасами и авиационными средствами поражения.

В зале изобразительного искусства музея можно увидеть работы известных казахстанских художников, на которых – герои и участники Великой Отечественной войны, времен революции и гражданской войны, образы предводителей народного восстания. Среди скульптур представлены изображения Джамбула Джабаева, царицы массагетов Томирис, девушек – героев Великой Отечественной войны Маншук Маметовой и Алии Молдагуловой, прославленных полководцев.

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