Землетрясение магнитудой 7,6 произошло в четверг в северной части Молуккского моря у берегов Индонезии. Один человек погиб, сообщает Reuters.

Индонезийское метеорологическое агентство (BMKG) сообщает о цунами. Волны были зарегистрированы в пяти районах, самая высокая из них в Северной Минахасе (север Сулавеси) достигала 0,75 м.

Зафиксировано 11 афтершоков, самый сильный из которых имел магнитуду 5,5. Как сообщается со ссылкой на местные власти, повреждены некоторые здания.