Мощный импульс политической трансформации

Свежий выпуск
​​​​​​​Ермек Токтаров, руководитель Отдела политических исследований КИСИ при Президенте РК

Инаугурация – важный политический ритуал: избранный Президент официально вступил в должность.

При этом надо понимать, что мандат Президента существенно ограничен поправками в Конституцию, принятыми в 2022 году. Теперь Глава государства не может быть членом политической партии, не сможет отменить решения акимов областей, даже на его родственников распространяются ограничения.

Наиболее существенным ограничением является однократность президентского срока. Иными словами, для Касым-Жомарта Токаева начался период, по результатам которого он займет место в истории страны. Но это – в будущем, сейчас же стоит задача реализации всех озву­ченных в предвыборной программе положений.

Ожидаемо принят план действий по реализации положений предвыборной программы Касым-Жомарта­ Токаева «Справедливый Казах­стан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда». Это значит, что такие вопросы, как дальнейшая модернизация политической системы, введение прямой выборности акимов районов и городов республиканского значения, усиление правозащитных институтов, будут важнейшими в ближайшие годы.

Реконструирование системы государственного управления по формуле «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство» предполагает, что, помимо Главы государства, в ее построении будут активно участвовать все ветви власти – законодательная, исполнительная и судебная.

Электоральный цикл продолжается. Впереди нас ожидают формирование Мажилиса и маслихатов по смешанной избирательной системе, а также обновление Правительства.

Популярное

Все
О создании театра мимического жеста мечтает жительница Северо-Казахстанской области, которая более двадцати лет знакомит казахстанцев, и не только их, с миром особенных людей, с искусством выразительного движения рук и тела
Врожденный недуг не помешал Баглану Манабаеву открыть свое дело, а также увлечься спортивными танцами
В рамках программы «Архив-2025» группа ученых Центра рукописей и редких книг посетила библиотеку Устан Кудс Разави в иранском городе Мешхеде
В Государственном архиве города Астаны хранятся документы, свидетельствующие о последствиях насильственной коллективизации 1930-х годов в акмолинском регионе
​​​​​​​Источник благосостояния – люди
Визит Касым-Жомарта Токаева в Москву завершился
Истоки всенародной победы
Избирательная кампания началась
На дорогах «цифра» в помощь
Имена для страусят
Скворечник для белочки
Нефть из бурого угля
Готовность номер один
Канада покинет мундиаль
Земля поэтов и героев труда
Ночные бдения ДЧС
Пойте, юные акыны!
Учиться друг у друга
Сын своей земли
Доктора вызывали?
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
Подростки-автоворы попали на видео в Астане
Требовавших выкуп за гражданина Индии похитителей задержали в Астане
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
Развитие нефтегазовой отрасли обсудил Смаилов с представителем Shell
Тело пропавшего неделю назад парня нашли в Костанайской области
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Министры четырёх стран встретились в Актау
Смаилов встретился со спецпосланником Канады по ЕС и Европе
Требования к качеству шоколада утвердили на Совете ЕЭК
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
Транспортный коллапс из-за метели: на автомобиле Кунг спасатели эвакуируют казахстанцев
Джип сбил целую группу детей в Алматинской области
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
Домработница сдала в ломбард бриллианты хозяйки квартиры в Астане
7 человек погибли в страшном ДТП в Актюбинской области
Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда: Токаев подписал новые указы
Новый праздник появился в Казахстане
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Закон Республики Казахстан
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане

Читайте также

Свежий выпуск
Главное – доверие!
Свежий выпуск
Учиться друг у друга
Свежий выпуск
Земля поэтов и героев труда
Свежий выпуск
Сын своей земли

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]