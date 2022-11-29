Мощный импульс политической трансформации

При этом надо понимать, что мандат Президента существенно ограничен поправками в Конституцию, принятыми в 2022 году. Теперь Глава государства не может быть членом политической партии, не сможет отменить решения акимов областей, даже на его родственников распространяются ограничения.

Наиболее существенным ограничением является однократность президентского срока. Иными словами, для Касым-Жомарта Токаева начался период, по результатам которого он займет место в истории страны. Но это – в будущем, сейчас же стоит задача реализации всех озву­ченных в предвыборной программе положений.

Ожидаемо принят план действий по реализации положений предвыборной программы Касым-Жомарта­ Токаева «Справедливый Казах­стан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда». Это значит, что такие вопросы, как дальнейшая модернизация политической системы, введение прямой выборности акимов районов и городов республиканского значения, усиление правозащитных институтов, будут важнейшими в ближайшие годы.

Реконструирование системы государственного управления по формуле «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство» предполагает, что, помимо Главы государства, в ее построении будут активно участвовать все ветви власти – законодательная, исполнительная и судебная.

Электоральный цикл продолжается. Впереди нас ожидают формирование Мажилиса и маслихатов по смешанной избирательной системе, а также обновление Правительства.