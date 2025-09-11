Мошенники для обмана казахстанцев используют видео Нацбанка

Нацбанк предупреждает о новых мошеннических схемах с использованием ИИ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Злоумышленники создают и распространяют поддельные видеоролики, используя в этих целях официальные видеообращения руководства Национального Банка, а также представителей государственных и правоохранительных органов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Нацбанк

В таких роликах гражданам, пострадавшим от мошенничества, обещают бесплатную помощь в возврате денежных средств. При этом, видео распространяются через рекламу в социальных сетях YouTube, Instagram и TikTok.

Для их создания используется технология «дипфейк», которая позволяет создавать правдоподобные видеозаписи и аудио, имитирующие внешность, мимику и голос человека. Такие материалы используются для дезинформации, манипуляции общественным мнением и подрыва доверия к государственным органам.

"Национальный Банк рекомендует гражданам быть внимательным к деталям в видео: обращать внимание на неестественную мимику спикера, а также искажения изображения. Важно проверять информацию только через официальные источники, не переходить по сомнительным ссылкам и не доверять неизвестным аккаунтам в мессенджерах", - говорится в  сообщении.

Кроме того, злоумышленники с целью получения личных данных и денежных средств граждан создают поддельные аккаунты в мессенджерах, а также интернет-ресурсы, стилизованные под официальные сайты банков, государственных органов и национальных компаний. Для повышения доверия они используют фотографии первых лиц, взятые из открытых источников.

В банке отметили, что работники Национального Банка не осуществляют аудио и видеозвонки, не обслуживают счета физических лиц, не предлагают финансовые вложения в различные паевые инвестиционные фонды и финансовые продукты, не занимаются страхованием денежных средств, а также не проводят денежные расчеты с населением.

"Если вы столкнулись с мошенническими действиями, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.

Для получения консультации следует обратиться в Контакт-центр Национального Банка по короткому номеру 1477", - добавили в Нацбанке.

#Нацбанк #мошенники

