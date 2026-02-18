Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня злоумышленники не взламывают банковские системы, они думают проще и изобретательнее: подменяют QR-коды в сфере обслуживания и перенаправляют людей на фальшивые сайты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Fingramota.kz

Как работает схема?

Создать QR-код можно за минуту с помощью любого онлайн-сервиса. И заменить настоящее тоже легко: достаточно распечатать новый код и наклеить его поверх оригинального. Пользователь сканирует коды — и вместо официального сайта кафе, парковочного автомата или платежного сервиса открывает фишинговую страницу, внешне полностью идентичную настоящей. Логотипы, фирменные цвета, структура сайта — все выглядит привычно и не вызывает подозрений.

Дальнейшее развитие событий может происходить по-разному. Мошенники просят ввести данные банковской карты для «оплаты» или «подтверждения заказа», запросить код из СМС «для выполнения операции», запросить установку «обновления приложения» или перейти по дополнительной ссылке. На некоторых страницах может сохраняться исполнительный скрипт, который запускается автоматически.

Реальные истории: как это происходит на практике

«Меню по QR»

Посетительница одного из кафе в крупном городе отсканировала QR-код на столе. Меню открылось, все выглядело официально. Позже при оплате ее попросили «подтвердить платеж» — ввести код из SMS. Через 20 минут со счета было списано более 180 000 тенге. Позже выяснилось, что поверх оригинального QR была наклеена прозрачная пленка с поддельным кодом. Заведение узнало о проблеме только после жалобы.



«Парковка по QR»

Мужчина оплатил парковку через QR-код на терминале. Открывшийся сайт выглядел привычно — тот же дизайн, логотип и структура. Отличие было незаметным: доменное имя отличалось всего на одну букву.

Он ввел данные карты для оплаты 500 тенге. Платеж прошел, но позже с карты произошло несколько списаний большими суммами.



«Пропущенная доставка»

Житель получил уведомление на двери с QR-кодом и подписью: «Для уточнения деталей доставки просим перейти по QR». Сообщение выглядело правдоподобно — без указания отправителя, но с формулировками, характерными для служб доставки. При сканировании кода открылся сайт, где предложили оплатить «повторную отправку» — 1200 тенге. Страница выглядела обычно: стандартная форма оплаты, минимум текста, поле для ввода данных карты и кнопка подтверждения.

Мужчина ввел реквизиты и позже эти данные были использованы для онлайн-покупок на внешних сайтах.

Если вы уже отсканировали подозрительный код, то:

- незамедлительно свяжитесь с банком и при необходимости заблокируйте карту;

- смените пароли в интернет-банке, электронной почте и других важных сервисах;

- включите двухфакторную аутентификацию для всех аккаунтов;

- отключите интернет на устройстве и проверьте его антивирусом.

Также в ближайшие дни рекомендуем внимательно отслеживать все операции по вашему счету.