Обещают гарантированный доход: полиция предупредила казахстанцев

Дана Аменова
специальный корреспондент

Правоохранители призывают граждан быть бдительными, чтобы не попасться на уловки мошенников

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Департамент полиции области Абай призывает граждан быть осторожными в связи с активным распространением мошеннических инвестиционных схем в интернете, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД 

По данным ведомства, в настоящее время в социальных сетях, на различных интернет-платформах и в мессенджерах все чаще встречаются объявления с обещаниями «легкого заработка», «быстрой прибыли», «увеличения капитала за короткое время», «высокого дохода от инвестиций».

Несмотря на привлекательный внешний вид, за такими предложениями зачастую стоят профессиональные мошенники. Обычно схема мошенничества выглядит на первый взгляд убедительно. Сначала внимание граждан привлекается через рекламу. Перейдя по ссылке, человек регистрируется и оставляет свои контактные данные.

После этого с ним связываются лица, представляющиеся «финансовыми специалистами», «сотрудниками инвестиционной компании», «личными менеджерами» или «экспертами», и начинают предлагать различные финансовые услуги. Чаще всего сначала предлагают вложить небольшую сумму. Спустя некоторое время на экране или на поддельной платформе показывается «прибыль», создается видимость роста вложенных средств.

Таким образом мошенники входят в доверие и побуждают человека вкладывать все больше денег. Позже, когда гражданин переводит крупную сумму и пытается вывести средства, начинаются различные отговорки.

В результате пострадавший несколько раз переводит деньги и лишь позже понимает, что стал жертвой обмана. Опасность таких преступлений заключается в том, что мошенники умело используют методы психологического воздействия.

Они торопят человека: «такая возможность бывает не каждый день», «если не принять решение сейчас – упустите прибыль», оказывая давление.

Иногда на начальном этапе могут даже вернуть небольшую сумму, чтобы создать видимость честности.

После этого человек теряет бдительность и готов вложить больше средств. Департамент полиции области Абай предупреждает граждан: ни одна реальная инвестиционная организация не гарантирует быстрый и стабильный доход через сомнительную рекламу в социальных сетях.

В финансовой сфере всегда присутствуют риски. А предложения с «100% прибылью», «гарантированным доходом» и «быстрым заработком» – это один из главных признаков мошенничества.

Интернет-мошенники часто используют следующие методы: распространяют фейковую рекламу в социальных сетях; незаконно используют названия и логотипы известных компаний; создают поддельные сайты, имитирующие официальные ресурсы; выходят на личный контакт через мессенджеры и постоянно пишут; запрашивают данные банковских карт, SMS-коды и персональную информацию; пытаются убедить перевести деньги на счета частных лиц или сомнительные реквизиты.

«Чтобы не стать жертвой таких схем, необходимо строго соблюдать меры предосторожности. Прежде всего – не доверять сомнительной рекламе в социальных сетях.  Если вы получили инвестиционное предложение, обязательно проверьте компанию через несколько источников. У организации должна быть официальная регистрация, лицензия, реальный офис, официальный сайт и юридическая ответственность. Не стоит полагаться только на красивые обещания из рекламы и слова незнакомых людей», – говорится в обращении.

Там же напомнили, что обещание легкого заработка – главный инструмент мошенников. Сомнительные инвестиции – это не прибыль, а реальный риск. Осторожность – основа финансовой безопасности. При обнаружении признаков мошенничества следует немедленно обратиться по номеру «102».

#мошенничество #МВД #инвестиции #доход #схемы

