Подобные преступления до сих пор остаются одной из самых распространенных угроз в обществе

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Шымкенте киберполиция пресекла крупное интернет-мошенничество и помогла вернуть пожилой женщине похищенные средства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

По данным ведомства, злоумышленники связались с пенсионеркой по телефону, представившись сотрудниками банка. Используя психологическое давление и вводя в заблуждение, они убедили ее сообщить конфиденциальные данные и совершить ряд действий, в результате чего с ее банковского счета была переведена крупная сумма денег.

«Оперативно отреагировав на обращение, сотрудники киберполиции провели комплекс необходимых мероприятий. Благодаря принятым мерам удалось своевременно установить канал перевода средств и предотвратить их дальнейшее обналичивание. В результате полицейские вернули потерпевшей около 9 млн тенге», – прокомментировали в пресс-службе министерства.

Кроме того, стражи порядка предупредили, что подобные преступления остаются одной из самых распространенных угроз, особенно в отношении пожилых граждан и призывают их сохранять бдительность: не сообщать никому персональные данные, коды из SMS и реквизиты банковских карт, а при поступлении подозрительных звонков незамедлительно обращаться в полицию.